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Falleció otra de las víctimas de la explosión del resto bar en Villaguay

Falleció Martín Kloster tras agravarse su estado de salud luego de la explosión ocurrida en marzo en un restó bar de Villaguay.

14 de mayo 2026 · 12:30hs
Falleció otra de las víctimas de la explosión del resto bar en Villaguay

Con un profundo dolor, se confirmó el fallecimiento de Martín Kloster, 43, una noticia que golpeó fuertemente a familiares, amigos y a toda la comunidad de Villaguay que seguía con angustia su delicado estado de salud. Se trata de la segunda personas que fallece como consecuencia de las heridas sufridas en el incendio del 27 de marzo ocurrido un local gastronómico ubicado sobre calle San Martín al 500.

Durante los últimos días, el cuadro clínico de Martín se había agravado de manera considerable, generando una gran preocupación entre sus seres queridos y vecinos, quienes se unieron en cadenas de oración y múltiples gestos solidarios para acompañar a la familia en este difícil momento.

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Incluso, ante la gravedad de la situación, se había solicitado con urgencia la colaboración de dadores de sangre. La confirmación de su partida provocó una profunda conmoción entre quienes mantenían la esperanza de una recuperación y seguían minuto a minuto su evolución.

LEER MÁS: Villaguay: dolor por la muerte de Lucía Karg, la joven herida en la explosión

Segunda víctima fatal

A través de las redes sociales y distintos espacios comunitarios comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida, acompañamiento y condolencias, expresando el dolor y el respeto hacia sus familiares y allegados. En medio del inmenso pesar, la familia agradeció las muestras de cariño, el apoyo y la solidaridad recibida durante estos días tan difíciles.

Cabe recordar que el pasado 30 de abril también había fallecido Lucía Krag, de 29 años, quien permanecía internada en estado crítico tras la explosión ocurrida en marzo en un restó bar, donde había sufrido gravísimas quemaduras.

Cabe recordar que el 30 de marzo fue dado de alta Esteban Pérez, de 23 años, mientras que Nicolás Consi, de 25, sigue peleando por su vida.

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