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River avanza con la ampliación del Estadio Monumental

River sigue adelante con el plan para aumentar la capacidad a 101.000 hinchas y demolió viejas canchas de otros deportes para seguir avanzando con la refacción.

14 de mayo 2026 · 20:07hs
En River montaron el obrador destinado a la refacción.

En River montaron el obrador destinado a la refacción.

Luego de clasificarse a las semifinales del Torneo Apertura tras vencer a Gimnasia, River comenzó a avanzar con las obras que permitirán techar el Estadio Monumental, como anunció el presidente de la entidad, Stefano Di Carlo, durante los primeros días del año.

Este proyecto avanzará sustancialmente durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá y tiene el objetivo de aumentar aún más el aforo.

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Iniciaron las obras

Para comenzar a edificar, la dirigencia del Millonario mandó a demoler las canchas de pádel y pelota paleta que se colindaban con el Monumental. Además, también se hizo lo mismo con la ya trasladada cancha de hockey sobre patines, estas medidas se tomaron para montar el obrador destinado a la refacción.

Cuando anunció la ampliación, Di Carlo aseguró que el cambio en la capacidad sería notorio: "Tendrá capacidad para 101 mil personas y será uno de los tres más importantes del mundo. River demuestra que con inteligencia, foco, esfuerzo, trabajo y previsibilidad podemos crecer al nivel de los equipos más grandes del mundo".

En abril, desde las redes oficiales del cuadro de Núñez publicaron algunos bocetos de como quedaría el resultado final, con una chicana a Boca incluida, que también se encuentra en vistas de incrementar la cantidad de hinchas que puede albergar su hogar.

Las imágenes muestran los 16.000 lugares que se agregarán con las 13 filas que habrá en la quinta bandeja, las nuevas columnas con ascensores, detalles de la fachada, la cubierta traslúcida y sonora, la banda roja que estará sobre el techo y el mirador monumental, entre otras novedades.

River Estadio Monumental Obras Stefano Di Carlo
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