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Con apoyo entrerriano, seguirá siendo juez el padre del ministro de Justicia de la Nación

El pliego del juez recibió 58 votos a favor, entre ellos los senadores entrerrianos. Cumplirá este año los 75 y el gobierno decidió extenderle el mandato.

15 de mayo 2026 · 11:51hs
Mahiques padre seguirá siendo camarista. Su hijo es ministro de Justicia de la Nación.

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El Senado de la Nación prorrogó en su cargo al juez Carlos “Coco” Mahiques en la vocalía 7ma -padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques- al aprobar en la sesión de este jueves su pliego por 58 votos a favor y 11 en contra. Los tres senadores nacionales por Entre Ríos votaron a favor.

El interbloque Popular se dividió a la hora de votar, ya que los 11 votos negativos correspondieron a Jorge Capitanich, Wado De Pedro, Juliana di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, María Celeste Giménez Navarro, Alicia Kirchner, Florencia López, Ana Marks, José Mayans, Mariano Recalde y Martín Soria. En cambio votaron a favor Adán Bahl, Daniel Bensusán, la formoseña María Teresa González, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cristina López, Juan Manzur, José Neder, Fernando Rejal, Sergio Uñac y Gerardo Zamora.

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El voto de los entrerrianos

Los senadores entrerrianos votaron a favor: se trata de Joaquín Benegas Lynch (La Libertad Avanza), Romina Almeida (La Libertad Avanza) y Bahl (Fuerza Patria / Unión por la Patria).

Votacion mahiques

Prórroga propuesta por Milei

La designación había sido propuesta por el gobierno de Javier Milei un mes antes de la asunción de su hijo al frente de la cartera de Justicia -más precisamente el 4 de febrero pasado-, y luego que el miembro de la Cámara Federal de Casación Penal solicitara la extensión de su mandato.

"Coco" Mahiques cumplirá los 75 años, edad límite para ser juez establecida en la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 4), en noviembre próximo. Sin embargo, podía solicitar una prórroga y recurrir a un nuevo nombramiento por cinco años más, a propuesta del PEN.

Mahiques padre e hijo

El pasado 16 de abril, el camarista se presentó en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos y expresó: "Es un momento en el cual las circunstancias, la vida y la función me han puesto en la necesidad de ratificarme y, esta vez, ante ustedes para seguir ocupando el cargo en el que este Senado me honró en el 2018".

Además de ser interpelado por el kirchnerismo por el traslado de tribunal ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri, con posterior envío del acuerdo al Senado, Mahiques debió responder sobre la causa de Lago Escondido. Y dijo que "se trató de un viaje de amigos camaradas. No se trató de un viaje de trabajo y no requirió licencia".

Entrerriano Justicia Padre
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