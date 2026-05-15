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El horóscopo para este viernes 15 de mayo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

15 de mayo 2026 · 08:41hs
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ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Oportunidad de disfrutar de un nuevo amor. Llevará a cabo con éxito numerosas transacciones. Exponga, no imponga, sus puntos de vista en el trabajo. Sobrado de salud, enhorabuena.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

No sienta nostalgia de relaciones anteriores. Bien de dinero y mejorando. Acepte ese desafío profesional, se alegrará. Su salud será muy buena, y su estado de ánimo aún mejor.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Las peleas sin fundamento le alejan de su pareja. Equilibre su economía. Sabe cómo mantener su posición laboral. Haga un esfuerzo y dedique más tiempo al ocio.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Recurra a sus amigos si las cosas se enturbian con la familia. Un pariente saldrá al quite con un aporte económico extra. No se cree enemigos ahora que ya llega el éxito laboral. Ejercite el cuerpo.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

El amor de los demás será su recompensa. La economía le tendrá hoy inquieto y preocupado. Posibilidades de un aumento de sueldo. Las comidas con mucha sal hay que evitarlas.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

La relación amorosa le proporcionará una gran paz. Momento propicio para invertir en el hogar. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. El senderismo mejorará el estado de su organismo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

El apoyo que necesita lo obtendrá en el entorno familiar. Intente mejorar su crédito hipotecario. Busque nuevas metas y objetivos profesionales. Respete al pie de la letra los consejos del médico.

LEER MÁS: El horóscopo para este jueves 14 de mayo de 2026

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

La falta de sinceridad complicará su relación amorosa. Obtendrá beneficios inesperados. Tiene que centrarse y organizar su trabajo. Controle el nerviosismo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Necesita liberarse de una excesiva dependencia de su pareja. Oportunidad de aumentar su economía, no la deje pasar. Es un gran profesional y hoy lo demostrará. Intente comer comida casera.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Su relación sentimental necesita un ritmo más tranquilo. No se preocupe por sus limitaciones económicas. Alguno de sus superiores quiere promocionarle. Cuídese, se sentirá perfectamente.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Día importante en el terreno amistoso. Evite comprar alocadamente. Muchas satisfacciones en el trabajo. Ningún motivo para estar preocupado por su salud.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Día para solucionar problemas amorosos. Ahorre todo lo que pueda, se acercan pagos importantes. Su profesión le ocupará mucho tiempo, así que relájese. Su dentadura le ocasionará pequeños problemas.

Horóscopo Signo mayo
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