Ca7riel y Paco Amoroso presentan "Free Spirits" en Rosario

La dupla argentina Ca7riel y Paco Amoroso confirmó su regreso a Rosario con un show en el marco de su nueva gira internacional

La dupla argentina Ca7riel y Paco Amoroso confirmó su regreso a Rosario con un show en el marco de su nueva gira internacional. La presentación será el 17 de mayo en el Metropolitano Rosario y las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma TurboEntrada , en Mitre 737 y en la boletería del lugar.

El recital forma parte del Free Spirit World Tour, la gira que acompaña el lanzamiento de Free Spirits, el más reciente trabajo discográfico del dúo. El álbum incluye colaboraciones con artistas internacionales como Sting y Jack Black, y propone una expansión sonora respecto de sus materiales anteriores.

Ca7riel y Paco Amoroso: show en Rosario en el marco de su gira mundial

Con este proyecto, Ca7riel y Paco Amoroso profundizan su combinación de trap, rock y pop, con un enfoque que amplía su paleta estética y explora nuevos registros. El lanzamiento llegó acompañado por un cortometraje que introduce el universo conceptual del Free Spirits Center, un retiro espiritual ficticio que organiza la narrativa del disco.

La gira tendrá su punto de partida en Buenos Aires y continuará por distintos escenarios internacionales, entre ellos el Red Rocks Amphitheatre, el Radio City Music Hall, el The Greek Theatre, el O2 Academy Brixton y el Movistar Arena Madrid.

En Argentina, además de Rosario, el tour incluye presentaciones en Córdoba el 21 de mayo en Plaza de la Música y en Mendoza el 24 de mayo en Arena Maipú.