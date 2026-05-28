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Hospital Durand: paciente psiquiátrica desconectó respirador a un hombre y lo mató

Investigan la muerte de un hombre en el Hospital Durand luego de que una paciente psiquiátrica le desconectara el respirador

28 de mayo 2026 · 12:56hs
Investigan la muerte de Juan Ignacio Sequeira

Investigan la muerte de Juan Ignacio Sequeira, en el Hospital Durand luego de que una paciente psiquiátrica le desconectara el respirador
Hospital Durand: paciente psiquiátrica desconectó respirador a un hombre y lo mató

Investigan la muerte de un hombre en el Hospital Durand luego de que una paciente psiquiátrica le desconectara el respirador. El episodio ocurrió el viernes 22 de mayo en el área de terapia intermedia del centro de salud porteño. Trabajadores denunciaron fallas de seguridad y falta de personal. El Durand inició actuaciones sumariales

Juan Ignacio Sequeira, un pensionado de 65 años que había sido internado por una neumonía bilateral, murió el viernes pasado en el Hospital Durand luego de sufrir un paro cardíaco. La Justicia investiga si el desenlace fatal se desencadenó después de que otra paciente de la institución, con problemas de salud mental, ingresó a la habitación y le desconectó el respirador.

Claudio Gabriel Barrelier es el único detenido, pero se sospecha que actuaron más personas en la desaparición de Agostina Vega, en Córdoba. Alerta Sofía.

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Según reconstruyó Infobae —a partir del testimonio de familiares de la víctima, trabajadores y delegados de ATE del hospital—, el episodio ocurrió el viernes 22 de mayo al mediodía, minutos después de que uno de los hijos de la víctima terminara el horario de visita en el área de terapia intermedia.

Hospital Durand Pacientes

De acuerdo con los testimonios recolectados, la mujer caminó unos 150 metros desde el pabellón Romano —donde funcionan sectores vinculados a salud mental— hasta el primer piso del pabellón central. Allí ingresó a la habitación de Sequeira y le desconectó el respirador mecánico.

Cuando comenzaron a sonar los monitores, enfermeros y médicos entraron a la habitación para verificar qué ocurría y encontraron a la mujer junto a la cama del paciente. “Tenía el tubo endotraqueal en la mano”, aseguró a este medio Héctor Ortiz, delegado de ATE y licenciado en enfermería, en base al relato del personal que intervino.

Los profesionales intentaron reanimar a Sequeira, pero no pudieron salvarlo. “No hubo caso”, resumió Ortiz. “Desde entonces, la mujer permanece en la guardia bajo consigna policial”, sumó.

Juan Ignacio Sequeira era diabético y años atrás sufrió la amputación de una piernas. Tenía 65 años, 4 hijos y 7 nietos

Desde el hospital señalaron que “en la misma sala y en el mismo rango horario se verificó el ingreso de una persona ajena al equipo de salud”, aunque aclararon que “no se pudo constatar relación alguna con el hecho”. No obstante, indicaron que “atento a la presencia de una persona ajena a la terapia, desde el hospital se están iniciando las actuaciones sumariales correspondientes”.

Hospital Durand Paciente

La mujer caminó unos 150 metros hasta el pabellón donde estaba Sequeira, entró a la habitación y le desconectó el respirador

La víctima vivía en Morón junto a su pareja, también jubilada. Era padre de cuatro hijos y abuelo de siete nietos. Años atrás había sufrido la amputación de una pierna producto de complicaciones derivadas de la diabetes. “Mi papá vivía tranquilo, disfrutaba mucho de su familia y de sus nietos”, contó Germán Sequeira, uno de sus hijos.

Según relató, el cuadro de salud comenzó el viernes 15 de mayo, cuando el hombre empezó con tos y fiebre. Como se atendía habitualmente en el Hospital Durand por su diabetes, la familia decidió llevarlo allí. Luego de realizar varios estudios, le detectaron una neumonía bilateral. También advirtieron una afección cardíaca.

Dos días más tarde, el domingo 17, el estado de salud empeoró: tenía serias dificultades para respirar y una fuerte descompensación vinculada a la diabetes. Inicialmente fue asistido con oxígeno, pero el lunes 18, debido al compromiso de ambos pulmones, los médicos resolvieron intubarlo e inducirlo a un coma farmacológico. Desde entonces permaneció en terapia intermedia.

“El viernes 22 a las 11 de la mañana nos dieron el parte médico y estaba estable. No había mejorado, pero tampoco empeorado. Saturaba bien, no tenía fiebre y le habían bajado medicación porque estaba respondiendo”, recordó Germán.

Según explicó, a las 11.25 uno de sus hermanos salió de la habitación tras visitar a su padre y apenas unos minutos más tarde recibieron la noticia de que había sufrido un paro cardíaco. “Después nos dijeron que cuando entraron a la habitación encontraron a una persona al lado de mi papá”, sostuvo. “Estaba descalza y con el tubo en la mano. No emitió una sola palabra”, sumó Germán.

“Se juntaron una serie de factores que fallaron y ocurrió esta desgracia”.

Mientras la investigación avanza para determinar las circunstancias exactas del hecho, la familia de Sequeira reclama respuestas. “Queremos que esto no vuelva a pasar y que nos entreguen el cuerpo de mi papá”, pidió Germán.

Hospital Durand paciente respirador
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