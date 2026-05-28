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Agostina Vega: qué se sabe de la menor desaparecida

Claudio Gabriel Barrelier es el único detenido, pero se sospecha que actuaron más personas en la desaparición de Agostina Vega, en Córdoba. Alerta Sofía.

28 de mayo 2026 · 12:37hs
Claudio Gabriel Barrelier es el único detenido

Claudio Gabriel Barrelier es el único detenido, pero se sospecha que actuaron más personas en la desaparición de Agostina Vega, en Córdoba. Alerta Sofía.
Claudio Gabriel Barrelier es el único detenido

Claudio Gabriel Barrelier es el único detenido, pero se sospecha que actuaron más personas en la desaparición de Agostina Vega, en Córdoba. Alerta Sofía.
Claudio Gabriel Barrelier es el único detenido

Claudio Gabriel Barrelier es el único detenido, pero se sospecha que actuaron más personas en la desaparición de Agostina Vega, en Córdoba. Alerta Sofía.
Claudio Gabriel Barrelier es el único detenido

Claudio Gabriel Barrelier es el único detenido, pero se sospecha que actuaron más personas en la desaparición de Agostina Vega, en Córdoba. Alerta Sofía.

Cinco días pasaron desde que la adolescente Agostina Vega desapareció en la provincia de Córdoba, cuyo caso es un enigma y por el momento tiene a un solo detenido, Claudio Gabriel Barrelier, aunque para los investigadores la principal sospecha es que actuaron más personas.

A la mamá de Agostina recién se le permitió realizar la denuncia el domingo pasadas las 10 de la mañana y desde ese momento los agentes tuvieron los datos necesarios para investigar a fondo el extraño camino que realizó la menor desde su casa en barrio General Mosconi hasta Cofico, a una distancia de 7 kilómetros.

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Sofía Vega Córdoba

Pese a que el remisero advirtió en su declaración que un adulto había pagado el viaje de la adolescente y que ella se fue con él, Barrelier recién fue detenido este miércoles y el allanamiento a la vivienda donde resultó arrestado recién fue peritado en las últimas horas.

Los vecinos relatan que esa no es una típica casa, si no que la barra brava de Instituto de Córdoba la utiliza además como búnker para las reuniones del club.

Sofía Vega Córdoba detenido

Frente a este escenario, los investigadores sospechan que detrás de la desaparición de la menor hay más personas involucradas y que fue engañada para llevarla hasta el punto de encuentro, aprovechando la confianza que había con el acusado.

"Hija, si me estás escuchando, sé fuerte, toda Córdoba te está buscando, aguantá un poco más", manifestó Melisa, madre de la adolescente.

Córdoba Agostina Vega

VIDEO CLAVE

Una cámara de seguridad logró registrar el momento en el que la adolescente Agostina Vega ingresó a la casa del acusado Claudio Gabriel Barrelier el sábado por la noche. En el video se observa a la menor que camina junto con el detenido y ambos entran a la vivienda, tratándose así de la última imagen de Agostina.

Tras la viralización del video, que muestra el ingreso de la adolescente y el detenido a su casa, Ariel, el remisero, aclaró: “No los vi entrar a la casa, frenamos casi dos cuadras antes, pero viéndolo así rápido sí, son ellos”.

Alerta sofia por Agostina Vega

Activan Alerta Sofía

El Alerta Sofía fue activada este miércoles tras la solicitud por parte de la querella en la causa con el objetivo de expandir la información de la causa a nivel nacional. Así lo confirmó a medios nacionales, Gustavo Vaca, abogado de la familia de la adolescente. “Hasta el momento no tenemos novedades sobre ella y estamos trabajando sobre la persona que lo citó el sábado por la noche”.

A su vez, mientras continúa la pesquisa, familiares, amigos y vecinos de Vega realizan una concentración en el cruce de Alem y Rancagua para continuar con el pedido de justicia y aparición.

“Todo el que pueda brindar una información se solicita que pueda aportarla a los números, tanto del abuelo como de la abuela, o acercarse a la fiscalía. Todo sirve, desde algún método de grabación, alguna cámara, filmación, o si tiene alguna idea en concreto sobre la desaparición y el paradero de la menor”, manifestó a NA.

Agostina Vega Desaparecida Córdoba Alerta Sofía
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