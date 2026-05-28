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Granja Tres Arroyos: Sin acuerdo la audiencia en Trabajo pasó a cuarto intermedio

Representantes sindicales y de la empresa no lograron un acuerdo. Las negociaciones continuarán en Paraná. La planta cerró por tiempo indeterminado

28 de mayo 2026 · 13:18hs
Representantes sindicales y de la empresa no lograron un acuerdo. Las negociaciones continuarán en Paraná. La planta cerró por tiempo indeterminado. Los trabajadores se manifestaron en Concepción del Uruguay.

Foto: Arriba Noticias

Representantes sindicales y de la empresa no lograron un acuerdo. Las negociaciones continuarán en Paraná. La planta cerró por tiempo indeterminado. Los trabajadores se manifestaron en Concepción del Uruguay.
Granja Tres Arroyos: el Gobierno de Entre Ríos intervino y se levantó el paro.

Granja Tres Arroyos: el Gobierno de Entre Ríos intervino y se levantó el paro.
Granja Tres Arroyos: Sin acuerdo la audiencia en Trabajo pasó a cuarto intermedio

Se realizó este jueves en la Secretaría de Trabajo de Concepción del Urugua y la audiencia de conciliación en el marco del conflicto entre la empresa Granja Tres Arroyos y sus trabajadores. Representantes sindicales y de la empresa participaron de una audiencia de conciliación laboral, pero no lograron alcanzar un acuerdo por lo que se pasó a un cuarto intermedio que se retomará en la ciudad de Paraná.

Granja Tres Arroyos

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Según el comunicado difundido por los sindicatos intervinientes, la reunión se desarrolló ante la autoridad administrativa laboral encabezada por el doctor Marcos Ayerbe. Por la parte empresaria participó la doctora Leylen Irungaray, mientras que en representación sindical estuvieron presentes Sergio Vereda, secretario general del Sindicato de la Carne, y Julio Chamorro, secretario general del Sindicato de Industrias de la Alimentación.

La Secretaría de Trabajo interviene en el conflicto por el cierre de la Granja Tres Arroyos.

Granja Tres Arroyos: la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia de conciliación laboral

Los empleados de Granja Tres Arroyos visibilizaron su preocupación por el cierre temporario de la planta.

Empleados de Granja Tres Arroyos se manifestaron tras el cierre temporario de la planta

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De acuerdo al documento, las partes no lograron arribar a un acuerdo que satisfaga a todos los sectores involucrados, por lo que la audiencia pasó a cuarto intermedio. Además, se informó que próximamente se fijará una nueva fecha para retomar las negociaciones en la sede central de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Paraná.

El encuentro se produjo luego de días de fuerte tensión tras el anuncio de cierre por tiempo indeterminado de la planta y la creciente preocupación de trabajadores y familias vinculadas a la actividad avícola en la ciudad.

Granja tres arroyos Concepción del Uruguay

El comunicado de la empresa

"Granja Tres Arroyos anuncia que ha decidido cerrar por tiempo indeterminado su planta de Concepción del Uruguay debido a los constantes conflictos gremiales que paralizaron sus operaciones generando un quiebre en la cadena de producción avícola de la región.

La empresa Granja Tres Arroyos se encuentra atravesando una delicada situación financiera como consecuencia del cierre de mercados de exportación por la situación sanitaria internacional (gripe aviar), la pérdida de competitividad y el fuerte deterioro de las condiciones económicas del sector. En este contexto, debió ingresar en un proceso preventivo de crisis, implementar un programa de retiros voluntarios y afrontar sus obligaciones de manera escalonada y en cuotas.

Granja tres arroyos Conccepción del Uruguay

En la planta de Concepción del Uruguay se registraron en los últimos meses medidas sindicales inflexibles y desproporcionadas que afectaron la previsibilidad operativa, con trabajadores en constante paro, trabajo a desgano y un altísimo nivel de ausentismo, lo que comenzó a generar un conflicto en toda la cadena productiva. Además, se reportaron actitudes violentas y bloqueo por parte de algunos responsables sindicales hacia los trabajadores que manifestaban su voluntad de trabajar para sostener el funcionamiento de la planta y preservar sus fuentes de trabajo. Luego de agotar todas las instancias posibles de diálogo y ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para operar, la compañía se vio forzada a tomar la difícil decisión de cerrar la planta por tiempo indeterminado, a la espera de encontrar canales de entendimiento que le permitan continuar con sus operaciones en el futuro.

Granja Tres Arroyos es una empresa argentina con 65 años de trayectoria que, como muchas otras, hoy se encuentra abocada a la búsqueda de soluciones que le permitan continuar con sus actividades a nivel local, sostener las fuentes de trabajo de sus más de cinco mil empleados y tomar las medidas necesarias que le permitan consolidar el legado que ha construido con esfuerzo y compromiso con el país".

Granja Tres Arroyos Audiencia Trabajo cuarto intermedio Concepción del Uruguay
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