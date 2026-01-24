Uno Entre Rios | Escenario | Bajada Grande

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

El Premate de Cebadores volvió a ser una de las principales atracciones del Festival Popular de Bajada Grande, donde se desarrolló una nueva instancia clasificatoria

24 de enero 2026 · 13:36hs
Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

El Premate de Cebadores volvió a ser una de las principales atracciones del Festival Popular de Bajada Grande, donde se desarrolló una nueva instancia clasificatoria del tradicional concurso. La competencia reunió a 15 participantes y se afirmó como un espacio de encuentro que pone en valor la cultura matera y el ritual del mate compartido.

El Premate de Cebadores tuvo una nueva clasificatoria

De esta jornada surgieron tres nuevos finalistas que se suman al certamen de cebadores que se definirá en el marco de la 35ª Fiesta Nacional del Mate, prevista para el 6 y 7 de febrero. El Premate continúa así su recorrido por distintos puntos de la ciudad, ampliando la participación y fortaleciendo el camino hacia el evento central.

La Biblioteca Provincial abrió un ciclo de cine dedicado a Frankenstein

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

El Carnaval del País entra en su cuarta noche de competencia

Gualeguaychú vive este sábado la cuarta noche del Carnaval del País

Claudio Bouchet, integrante del jurado, destacó el nivel de la competencia y el crecimiento del concurso. “La competencia fue muy pareja; respetaron la estructura, la espumosidad y los mates estaban riquísimos”, señaló. La ronda clasificatoria tuvo como ganadora a Noelia Roldán, quien expresó su sorpresa por el resultado y afirmó que no tiene secretos para cebar mate, más allá de compartirlo en familia y con amigos.

LEER MÁS: Gualeguaychú vive este sábado la cuarta noche del Carnaval del País

Bajada Grande PreMate Festival Popular Fiesta Nacional del Mate
Noticias relacionadas
Hoy comienza la Fiesta de la Playa con actividades gratuitas en Paraná

Hoy comienza la Fiesta de la Playa con actividades gratuitas en Paraná

Litoral Stand Up Comedy cierra enero con una noche de humor en Cervecería Riera

Litoral Stand Up Comedy cierra enero con una noche de humor en Cervecería Riera

Arte Joven tuvo su primera fecha del año en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Arte Joven tuvo su primera fecha del año en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Cuenta regresiva para la Fiesta de la Playa en el Thompson

Cuenta regresiva para la Fiesta de la Playa en el Thompson

Ver comentarios

Lo último

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Ultimo Momento
Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Gualeguaychú vive este sábado la cuarta noche del Carnaval del País

Gualeguaychú vive este sábado la cuarta noche del Carnaval del País

Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Policiales
Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná

Vecinos de la zona rural de Nogoyá reclamaron más seguridad ante ola de robos

Vecinos de la zona rural de Nogoyá reclamaron más seguridad ante ola de robos

Gualeguaychú: hallaron muerto a un interno en la Unidad Penal 9

Gualeguaychú: hallaron muerto a un interno en la Unidad Penal 9

Ramírez: un camión volcó la pesada maquinaria que llevaba como carga

Ramírez: un camión volcó la pesada maquinaria que llevaba como carga

Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Ovación
Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

Liga Nacional: Rowing y Echagüe buscan la recuperación este sábado

River tiene su estreno este sábado

River tiene su estreno este sábado

Copa Entre Ríos: se terminan de definir los clasificados a los octavos de final

Copa Entre Ríos: se terminan de definir los clasificados a los octavos de final

Franco Colapinto: Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada

Franco Colapinto: "Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una pretemporada"

Lanús se impuso como visitante sobre San Lorenzo

Lanús se impuso como visitante sobre San Lorenzo

La provincia
Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

Diputados dio sanción definitiva a la emergencia en obra pública en Entre Ríos

Diputados dio sanción definitiva a la emergencia en obra pública en Entre Ríos

Empresas entrerrianas estarán en Gulfood 2026, la feria de alimentos y bebidas de Medio Oriente y África

Empresas entrerrianas estarán en Gulfood 2026, la feria de alimentos y bebidas de Medio Oriente y África

Sarampión: la Municipalidad de Paraná intensifica la vacunación domiciliaria

Sarampión: la Municipalidad de Paraná intensifica la vacunación domiciliaria

Dejanos tu comentario