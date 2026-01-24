Bajada Grande sumó nuevos finalistas del Premate de Cebadores El Premate de Cebadores volvió a ser una de las principales atracciones del Festival Popular de Bajada Grande, donde se desarrolló una nueva instancia clasificatoria 24 de enero 2026 · 13:36hs

El Premate de Cebadores volvió a ser una de las principales atracciones del Festival Popular de Bajada Grande, donde se desarrolló una nueva instancia clasificatoria del tradicional concurso. La competencia reunió a 15 participantes y se afirmó como un espacio de encuentro que pone en valor la cultura matera y el ritual del mate compartido.

El Premate de Cebadores tuvo una nueva clasificatoria De esta jornada surgieron tres nuevos finalistas que se suman al certamen de cebadores que se definirá en el marco de la 35ª Fiesta Nacional del Mate, prevista para el 6 y 7 de febrero. El Premate continúa así su recorrido por distintos puntos de la ciudad, ampliando la participación y fortaleciendo el camino hacia el evento central.

Claudio Bouchet, integrante del jurado, destacó el nivel de la competencia y el crecimiento del concurso. "La competencia fue muy pareja; respetaron la estructura, la espumosidad y los mates estaban riquísimos", señaló. La ronda clasificatoria tuvo como ganadora a Noelia Roldán, quien expresó su sorpresa por el resultado y afirmó que no tiene secretos para cebar mate, más allá de compartirlo en familia y con amigos.