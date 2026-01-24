Gualeguaychú vive este sábado la cuarta noche del Carnaval del País

Uno Entre Rios | Escenario | Gualeguaychú

El Carnaval del País continúa su edición 2026 y este sábado 24 de enero vivirá la cuarta de las once noches previstas en el Corsódromo de Gualeguaychú

24 de enero 2026 · 13:07hs
El Carnaval del País continúa su edición 2026 y este sábado 24 de enero vivirá la cuarta de las once noches previstas en el Corsódromo de Gualeguaychú. El mayor espectáculo a cielo abierto de la Argentina, que este año lleva el nombre de “Néstor Lapalma y Roberto Arakaki”, vuelve a abrir sus puertas con una expectativa que crece función tras función.

En esta nueva jornada, el orden de salida será O’ Bahía, Papelitos, Ará Yeví y Marí Marí. Las comparsas ultiman detalles para una noche que promete mantener el nivel que viene marcando la temporada, con tribunas que, noche a noche, acompañan con una respuesta sostenida del público local y visitante.

Durante la semana se registró una fuerte demanda de entradas, con numerosas consultas y movimiento constante en las boleterías del predio. La venta presencial se realiza de miércoles a viernes, de 9 a 13 y de 17 a 21; y los sábados desde las 9 hasta el cierre, en horario corrido.

Como en cada jornada, la cuarta noche del Carnaval del País podrá seguirse también a través de la cuenta oficial de YouTube, lo que permite que el espectáculo llegue a distintos puntos del país y del exterior.

Además del desfile de comparsas, el Corsódromo recibirá al chef Rodrigo Cascón y al conductor Sebastián Coria, quienes arribarán junto a su equipo de producción para grabar contenidos del programa “Destinos y Sabores”, que se emite por Net TV y América TV.

En cuanto a los beneficios para el público, los residentes del departamento Gualeguaychú podrán acceder a mesas para cuatro personas en los sectores VIP con una bonificación equivalente al valor total de la entrada general, aplicada sobre el costo final del sector. El beneficio rige para cualquier fila dentro de las áreas VIP.

También continúa vigente el descuento del 50% en la entrada general para habitantes de la provincia de Entre Ríos. Tanto este beneficio como el correspondiente a los residentes locales se gestionan únicamente de manera presencial en las boleterías del Corsódromo, los días viernes y sábado. En todos los casos, es requisito presentar DNI físico que acredite domicilio en Gualeguaychú o en cualquier localidad entrerriana, según corresponda.

Gualeguaychú Carnaval del País show Carnaval Argentina Entre Ríos
Gualeguaychú vive este sábado la cuarta noche del Carnaval del País

