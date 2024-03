Azul Brasesco se presentará este sábado en "Viví Alameda"

El mismo se realizará sobre calle Alameda de la Federación, entre Buenos Aires y Santiago del Estero. Una de las artistas invitadas será la paranaense de 27 años, Azul Brasesco, quien en diálogo con UNO , contó cómo progresó su carrera musical y qué sueños tiene a futuro. La artista es cantante y técnica en música. “Los primeros acercamientos con la música surgieron cuando era chica, recuerdo viajes familiares en auto, a los 10 años, más o menos, viajes de muchas horas en los que con mis hermanos empezábamos a pelear, entonces mi mamá nos separaba y me daba su mp3. Así empecé a escuchar a Rosana, Sabina, Celine Dion y las canciones de Casi Ángeles. Soñaba mucho, mi imaginación volaba, cantaba sin parar. Recuerdo también que en los recreos de la escuela me gustaba ir a los pasillos y cantar. Siempre tuve un vínculo cercano con la música, era como un mundo en el que podía estar”.

Además, Brasesco compartió que, desde pequeña, con tan solo 7 años, le insistió a sus padres para que la llevaran a estudiar canto. “Me consiguieron un profesor particular y él terminó acompañándome en la guitarra en un concurso para el Día del Niño en la cancha Patronato, donde después de pasar varias etapas, terminé quedando segunda. Después estudié comedia musical con Favio Vides y, más adelante, estudié canto con Damián Epelbaum. Cuando cumplí 15, abrió acá en Paraná una academia de arte, pop, comedia musical llamada EA-Artes en la que estudié varias ramas artísticas. Hice baile urbano, latino, puesta en escena, coreografía, teatro, canto popular y lírico, mientras a la par iba a la escuela. La verdad me divertía muchísimo. Era un mundo totalmente distinto al que sentía que vivían mis compañeros del colegio".

Azul Brasesco2.jpg

"Así comencé a dar mis primeros pasos arriba de un escenario en forma más profesional, al menos así lo sentía yo. Realizamos muchas presentaciones acá y también en Santa Fe. En 2014, con 17 años, estaba terminando el secundario y sabía que quería seguir formándome en el rubro artístico. Y si bien conocía que era una gran decisión, tomé coraje y me mudé a Buenos Aires. Allá estudié en Universidad Nacional de Artes, en la Escuela de Música de Buenos Aires, en la Academia de Canto de Sebastián Mellino, productor de Violetta y Disney, en la Fundación Julio Bocca, donde recibí una beca para cursar el tercer año y quedé seleccionada para formar parte de su compañía de Comedia Musical, también estudié en el Centro Vocal de Katie Viqueira, coach de Abel Pintos. A la par audicionaba y entraba en el mundo de los castings. Si bien en lo profesional me iba muy bien, después de un tiempo sentí que mi camino no estaba ahí. Quería volver a Paraná”, confesó.

Después de 4 años, Brasesco regresó a Paraná y comenzó a dar clases de canto. “Tenía muchas ganas de tocar en bares, restaurantes, de volver a conocer la ciudad, sus músicos, sus movidas y así fue. Pasito a pasito fui cantando en muchos lugares de la zona y formé una banda. También empecé a dedicarle tiempo a las redes sociales y comencé a subir contenido”. En el mismo sentido, la cantante reveló que lo que más disfruta de su profesión es el proceso creativo, en soledad y con otros. “Tengo muchos sueños por delante. El sábado voy a compartir escenario con los chicos de Koino Yokan y eso ya es un montón, estoy agradecida y con muchas expectativas. Gracias a Dios los músicos con los que trabajo son divinos. Soy amiga también de la otra artista que va a tocar, Rocío Ducasse, tenemos muchos amigos en común. Así que estos días estaremos ensayando a full para cranear el show y después disfrutar de la gran cantidad de músicos y propuestas que va a haber para esta Semana Santa en la ciudad”, cerró entusiasmada. Como bien mencionó, del evento también participarán Koino Yokan, Rocío Ducasse, la Asociación La Verdiana, Cuarteto de saxos y la pareja de tango Carolina Márquez y Exequiel Lescano.