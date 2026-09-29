El Club Zaninetti se prepara para celebrar la Primavera con una gran fiesta

La celebración será este domingo 4 de octubre desde las 10 en el Club Zaninetti, con entrada libre y gratuita. Habrá música, danza, concursos y sorteos

Este domingo 4 de octubre, el Club Zaninetti de Concepción del Uruguay será punto de encuentro para celebrar la llegada de la primavera con una jornada pensada especialmente para las personas mayores. La Fiesta de la Primavera 2026 comenzará a las 10 y tendrá entrada libre y gratuita.

La propuesta es organizada conjuntamente por la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y el Círculo Católico de Obreros, con una programación que invita a compartir, bailar y disfrutar de distintas expresiones artísticas durante todo el día.

Entre los espectáculos previstos se encuentra la presentación especial de Dani Martínez, además de la tradicional Peña Folcloreando y el espectáculo de danza Entrelazando Danzas. La música también tendrá un lugar central con las actuaciones de Un Domingo Distinto, Ivys Céspedes y Las Ramírez.

La jornada contará además con distintas actividades para compartir en comunidad. Habrá chocolate elaborado por la Lechería Municipal, por lo que desde la organización solicitan a los asistentes llevar taza o vaso. También se realizará un concurso de sombreros y la tradicional elección del Rey y la Reina de la Primavera.

El encuentro tendrá una feria de emprendedores locales y un servicio de cantina a beneficio. También habrá un puesto con opciones sin TACC, destinado a quienes necesitan alternativas libres de gluten.

La celebración será con modalidad de comida a la canasta y contará con sorteos a lo largo de la jornada. Desde la organización invitan a vecinos y vecinas a sumarse y recomiendan llevar su propio sillón para disfrutar con comodidad de las actividades.