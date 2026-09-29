Uno Entre Rios | Escenario | Club Zaninetti

El Club Zaninetti se prepara para celebrar la Primavera con una gran fiesta

La celebración será este domingo 4 de octubre desde las 10 en el Club Zaninetti, con entrada libre y gratuita. Habrá música, danza, concursos y sorteos

29 de septiembre 2026 · 12:50hs
El Club Zaninetti se prepara para celebrar la Primavera con una gran fiesta

Este domingo 4 de octubre, el Club Zaninetti de Concepción del Uruguay será punto de encuentro para celebrar la llegada de la primavera con una jornada pensada especialmente para las personas mayores. La Fiesta de la Primavera 2026 comenzará a las 10 y tendrá entrada libre y gratuita.

La Fiesta de la Primavera para personas mayores en Concepción del Uruguay

La propuesta es organizada conjuntamente por la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y el Círculo Católico de Obreros, con una programación que invita a compartir, bailar y disfrutar de distintas expresiones artísticas durante todo el día.

El ajedrez reunió a 54 jugadores de Entre Ríos en Colón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

wayra iglesias, gustavo cordera y eruca sativa llegan a tribus

Wayra Iglesias, Gustavo Cordera y Eruca Sativa llegan a Tribus

Entre los espectáculos previstos se encuentra la presentación especial de Dani Martínez, además de la tradicional Peña Folcloreando y el espectáculo de danza Entrelazando Danzas. La música también tendrá un lugar central con las actuaciones de Un Domingo Distinto, Ivys Céspedes y Las Ramírez.

La jornada contará además con distintas actividades para compartir en comunidad. Habrá chocolate elaborado por la Lechería Municipal, por lo que desde la organización solicitan a los asistentes llevar taza o vaso. También se realizará un concurso de sombreros y la tradicional elección del Rey y la Reina de la Primavera.

El encuentro tendrá una feria de emprendedores locales y un servicio de cantina a beneficio. También habrá un puesto con opciones sin TACC, destinado a quienes necesitan alternativas libres de gluten.

La celebración será con modalidad de comida a la canasta y contará con sorteos a lo largo de la jornada. Desde la organización invitan a vecinos y vecinas a sumarse y recomiendan llevar su propio sillón para disfrutar con comodidad de las actividades.

LEER MÁS: Lali, una estrella a la altura de su público: así se vivió su tercer River

Club Zaninetti Primavera Concepción del Uruguay mayores
Noticias relacionadas
“Con el Corazón en Gualeguaychú”, una historia de amor prohibido

"Con el Corazón en Gualeguaychú", la obra inspirada en Fray Mocho llega al teatro

Lali cerró una era en un River agotado: una multitud, muchas banderas y una misma ilusión

Lali, una estrella a la altura de su público: así se vivió su tercer River

hebe estreno el videoclip de salir por vos, su nuevo adelanto del ep soy

HEBE estrenó el videoclip de "Salir por vos", su nuevo adelanto del EP "Soy"

la orquesta sinfonica de entre rios recibe a gonzalo hidalgo y estrena una obra en parana

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos recibe a Gonzalo Hidalgo y estrena una obra en Paraná

Ver comentarios

Lo último

El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

Falleció el joven que había sufrido un grave accidente en Concordia

Falleció el joven que había sufrido un grave accidente en Concordia

Ultimo Momento
El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

Falleció el joven que había sufrido un grave accidente en Concordia

Falleció el joven que había sufrido un grave accidente en Concordia

El Club Zaninetti se prepara para celebrar la Primavera con una gran fiesta

El Club Zaninetti se prepara para celebrar la Primavera con una gran fiesta

Wayra Iglesias, Gustavo Cordera y Eruca Sativa llegan a Tribus

Wayra Iglesias, Gustavo Cordera y Eruca Sativa llegan a Tribus

Policiales
Condenado por explotación sexual en Entre Ríos apeló y presentó un hábeas corpus

Condenado por explotación sexual en Entre Ríos apeló y presentó un hábeas corpus

Detuvieron a un joven acusado de agredir y ahorcar a su ex en Bovril

Detuvieron a un joven acusado de agredir y ahorcar a su ex en Bovril

Falleció joven que se había accidentado en motocicleta

Falleció joven que se había accidentado en motocicleta

Concordia: murió el jockey accidentado en la Ruta 18

Concordia: murió el jockey accidentado en la Ruta 18

El cura entrerriano Von Wernich pidió permiso para reunirse con el Papa León XIV

El cura entrerriano Von Wernich pidió permiso para reunirse con el Papa León XIV

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

El Ministerio de Salud de la provincia promueve el bienestar del corazón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

De Paraná a Francia: la réplica del monumento a San Martín que cruzará el Atlántico

De Paraná a Francia: la réplica del monumento a San Martín que cruzará el Atlántico

Paraná abonará los haberes de septiembre con un incremento del 3,5%

Paraná abonará los haberes de septiembre con un incremento del 3,5%

Gualeguaychú: confirman la clausura preventiva de la planta de efluentes del Parque Industrial

Gualeguaychú: confirman la clausura preventiva de la planta de efluentes del Parque Industrial

Dejanos tu comentario