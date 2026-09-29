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El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

La jornada se realizó el sábado 26 de septiembre y reunió a participantes de Colón, Concepción del Uruguay, San José, Rosario del Tala, Urdinarrain, Herrera y Villa Elisa

29 de septiembre 2026 · 13:02hs
El ajedrez reunió a 54 jugadores de Entre Ríos en Colón

El ajedrez reunió a 54 jugadores de Entre Ríos en Colón
El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

El Torneo Zonal de Ajedrez reunió a jugadores de siete localidades en Colón

En la ciudad de Colón se llevó a cabo una nueva jornada dedicada al ajedrez, organizada por la Escuela Municipal de Ajedrez de Colón. El encuentro reunió a 54 jugadores de distintas edades y localidades entrerrianas, en una propuesta que combinó competencia, aprendizaje y camaradería.

Colón reunió a 54 jugadores en una nueva jornada del Torneo Zonal de Ajedrez

Participaron representantes de Colón, Concepción del Uruguay, San José, Rosario del Tala, Urdinarrain, Herrera y Villa Elisa. La jornada permitió compartir partidas y experiencias entre jugadores de diferentes puntos de la provincia, fortaleciendo el intercambio deportivo alrededor de una disciplina que continúa sumando participantes.

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El torneo se desarrolló en dos categorías: Promocional y Competitiva. La primera estuvo destinada a quienes están dando sus primeros pasos en el ajedrez, mientras que la segunda reunió a jugadores con mayor experiencia y participación en competencias.

A lo largo del encuentro se disputaron numerosas partidas en un ambiente marcado por la concentración, el respeto y el compañerismo. La jornada concluyó con la entrega de medallas, reconocimientos y trofeos a los participantes.

Uno de los momentos destacados fue la visita especial de Mundo Ajedrez, una escuela proveniente de Buenos Aires que llegó con una propuesta tecnológica que despertó la curiosidad de grandes y chicos: un robot ajedrecista.

La presencia del dispositivo permitió a los participantes conocer otra forma de interactuar con el juego y sumó un atractivo diferente a una jornada que tuvo al ajedrez como protagonista.

La Escuela Municipal de Ajedrez de Colón forma parte de las propuestas deportivas que se desarrollan en la ciudad y busca acercar esta disciplina a niños, jóvenes y adultos, generando espacios de aprendizaje, recreación y encuentro.

En ese marco, la Municipalidad de Colón, a través de la Dirección de Deportes, acompaña este tipo de actividades que además permiten fortalecer los vínculos con escuelas, jugadores y referentes de otras localidades de Entre Ríos.

El ajedrez cuenta con una presencia sostenida dentro de las propuestas deportivas municipales de Colón, tanto mediante encuentros recreativos como a través de actividades interescolares y de la Escuela Municipal, que continúa promoviendo el crecimiento de la disciplina en la comunidad.

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