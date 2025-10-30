Uno Entre Rios | Escenario | Orquesta

Alumnas de la orquesta Río de los Pájaros estarán en el Teatro Colón

Alumnas de la Orquesta Río de los pájaros de Concepción del Uruguay se presentarán en el Teatro Colón. Este jueves se presentarán en el Palacio Libertad.

30 de octubre 2025 · 11:16hs
Jóvenes alumnos de la Orquesta Escuela Río de los pájaros de Concepción del Uruguay se presentan en el Teatro Colón y en el Palacio Libertad, en dos eventos organizados por el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina (SOIJAr)

Delfina Díaz Brau (Flauta), Josefina Martín y Juan Gómez (Violín) estarán este jueves en la Sala Principal del Palacio Libertad, integrando la Orquesta Juvenil Argentina, el seleccionado nacional de la Fundación SOIJAr que está integrado por 120 jóvenes músicos de todo el país y que será dirigido por el maestro Ariel Britos. El espectáculo, denominado “Sinfonía Necesaria”, presentará obras de Beethoven y Elgar, junto a un homenaje a Hugo Midón y un guiño a la música rioplatense.

Próximas presentaciones

Y el domingo 2 de noviembre se presentará Josefina Martín (Violín) junto a la pianista Alicia Belleville en el Salón Dorado del Teatro Colón, interpretando una sonata de Edvard Grieg, y luego Rocío Bousquet (Viola) participará integrando la camerata del Soijar.

La Orquesta Escuela Río de los pájaros continúa su labor cultural y educativa desde la autogestión, y acompaña a estos jóvenes talentos entrerrianos desde la acción mancomunada de profesores, familias y amigos.

