La Orquesta Río de los pájaros de Concepción del Uruguay estuvo en el Teatro Coliseo

19 de septiembre 2025 · 08:27hs
Alumnas de la Orquesta Río de los pájaros de Concepción del Uruguay estuvieron en Buenos Aires, mas precisamente en el Teatro Coliseo, y formaron parte parte de la Gala Anual Solidaria “Sinfonía mágica” de la Fundación SOIJAr. La orquesta fue el vehículo para un viaje mágico a través de grandes obras.

Delfina Díaz Brau (flauta), Josefina Martín, Fernanda Godoy Dahlquist (violín) y la ex alumna Rocío Bousquet (viola), integraron la Orquesta Federal el pasado miércoles 17 de septiembre en el Teatro Coliseo CABA, siendo parte de la Gala Anual Solidaria “Sinfonía mágica” de la Fundación SOIJAr.

LEER MÁS: Alumna de la Orquesta Río de los Pájaros, embajadora en Río de Janeiro

Más de 100 jóvenes músicos de todo el país colmaron el escenario del Teatro Coliseo para un evento donde la música y la magia fueron protagonistas. Con la dirección de Gaspar Scabuzzo, referente del teatro musical porteño, y con la participación especial de Laura Conforte, Sebastián Holz, Julián Pucheta, Lula Rosenthal, Inbal Comedi y la soprano Sofía Gaia, la Gala transportó al público en un viaje musical desde la tradición clásica a las melodías más memorables del cine y el teatro musical.

Los días previos, las jóvenes oriundos de Concepción del Uruguay convocadas asistieron a los ensayos en la ciudad de Chascomús, para presentarse por la tarde en el conocido teatro argentino.

En una noche atravesada por la emoción y la belleza de la música, la Orquesta Filarmónica Federal SOIJAr bajo el mando de Gaspar Scabuzzo y acompañada de grandes invitados, fue la gran protagonista de la Gran Gala Solidaria Anual de la Fundación SOIJAr (Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina), realizada en el teatro Coliseo el miércoles 17 de septiembre.

Integrada por cerca de un centenar de jóvenes músicos “multiplicadores” de todo el país, la orquesta fue el vehículo para un viaje mágico a través de grandes obras del cine y el teatro musical, prologadas por una gran obertura que dio paso al aria La reina de la noche, de la ópera mozartiana La flauta mágica, cantada de manera magnífica por la soprano Camila Piccolo, y enseguida la pieza Una noche en Monte Calvo, de Modest Musorgsky.

