Por una falla técnica, la Justicia no transmitirá por streaming el veredicto contra Juan Ruiz Orrico

El Poder Judicial informó que no podrá transmitir el veredicto del juicio contra Juan Ruiz Orrico el lunes debido a una falla de sonido.

Una situación insólita se dio a dos días del veredicto en el juicio contra Juan Ruiz Orrico, exfuncionario que fue juzgado por la muerte de cuatro trabajadores en un choque en junio de 2024. Este sábado, el Poder Judicial informó que el lunes no se realizará la transmisión de la sentencia que dará a conocer el juez Darío Crespo, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay. La razón fue una falla técnica en el equipo de sonido.

"Hacemos saber que debido a la falla del sistema de sonido en la Sala de Audiencias del Tribunal de Juicios y Apelaciones de C. del Uruguay, la cual no pudo ser solucionada por el área técnica, no será posible realizar el streaming programado para el próximo lunes a las 8.30 en el marco del adelanto de veredicto en el juicio legajo Ruiz Orrico, Juan Enrique s/Homicidio culposo agravado", rezaba el comunicado de prensa enviado este sábado a las redacciones de los medios, entre ellos UNO .

No obstante, se aclaró que "los periodistas y medios de comunicación que se acreditaron para la cobertura del mencionado juicio, podrán transmitir la audiencia y lectura del adelanto de veredicto en vivo". Lo cierto es que, más allá de que algunos medios locales y provinciales cubrirán el veredicto, lo cierto es que la transmisión vía el canal de YouTube del Poder Judicial era un canal de gran importancia para la ciudadanía y los medios de diferentes localidades que siguen el proceso a la distancia.

Juan Ruiz Orrico.jpeg La Sala Penal del Superior Tribunal rechazó el recurso de la defensa de Juan Ruiz Orrico.

Orrico está acusado de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas. El hecho ocurrió el 20 de junio de 2024 a la altura del kilómetro 123 de la Ruta 39, entre Caseros y Herrera, departamento Uruguay. Según la investigación, alrededor de las 4.30 de la madrugada conducía un Volkswagen Passat oficial con 1,59 gramos de alcohol en sangre y a 150 kilómetros por hora cuando embistió de frente un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro obreros del frigorífico Fadel de Pronunciamiento: Leonardo Almada (33), Axel Rossi (23) y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre (26 y 32), quienes fallecieron en el acto. Cinco días después del choque fue desplazado de su cargo.

El 18 de febrero, primer día del juicio, Orrico tomó la palabra ante el Tribunal. “Quiero asumir la responsabilidad total del hecho, mi culpabilidad sobre la maniobra que provocó el accidente”. “Sé que no hay pedido de disculpas que sea aceptado y que mis palabras puedan resultar hirientes, pero es un ofrecimiento que hago ante este hecho irreparable”, agregó.

Pedido de la fiscalía y los querellantes

El 27 de febrero, en el alegato de clausura del juicio, el fiscal Eduardo Santos solicitó que Orrico reciba cinco años de prisión de cumplimiento efectivo y 10 años de inhabilitación para conducir vehículos. Además, pidió que, al momento de dictar sentencia, se ordene la inmediata detención del acusado. En tanto, el abogado querellante Mario Arcusin pidió que sea condenado a seis años de cárcel de cumplimiento efectivo para el imputado. Su opinión fue acompañada por el abogado Leandro Rosatti, quien es querellante en representación de la familia de Axel Rossi.

Jovenes fallecidos ruta 39.jpg

El planteo de la defensa

En tanto, la defensa del exfuncionario solicitó invocó la pena natural y la reparación material y simbólica ofrecida por el imputado. El abogado Leopoldo Lambruschini destacó que Orrico atraviesa un profundo estado de tristeza y arrepentimiento, respaldado por informes psicológicos que indican necesidad de medicación prolongada, y remarcó que el acusado siempre estuvo sujeto a derecho y carece de antecedentes penales.

Señaló que el daño económico fue cubierto por la ART y que la vía civil está disponible para la reclamación del daño moral, mientras que la acción penal debe valorar la reparación ofrecida como un factor que disminuye la pena.

Además, señaló que Orrico ofreció reparar el daño económico con 150 millones de pesos, pero la propuesta fue rechazada por familiares de las víctimas. Lambruschini solicitó al tribunal una “respuesta proporcional y racional” que tenga en cuenta estas circunstancias.