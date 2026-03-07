Nogoyá: secuestran bolsitas con droga, dinero y vehículos en un operativo

Allanamientos por narcomenudeo en Nogoyá permitieron secuestrar cocaína fraccionada, marihuana, más de $1,5 millones, celulares y vehículos.

Bolsitas con cocaína fraccionada para su comercialización, marihuana, más de un millón y medio de pesos en efectivo, teléfonos celulares y vehículos presuntamente utilizados por los investigados fueron secuestrados durante tres allanamientos realizados por la Policía de Entre Ríos en la ciudad de Nogoyá, en el marco de una causa por presunta infracción a la ley provincial de narcomenudeo. Si bien el operativo fue el viernes, los resultados se conocieron este sábado una vez todas las evidencias ya se encontraban en la Justicia.

Los procedimientos se llevaron a cabo en horas de la mañana y estuvieron a cargo del personal de la División Drogas Peligrosas Nogoyá, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la fuerza provincial. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías de Nogoyá, a cargo del juez Oscar E. Rossi, con intervención de la Fiscalía local dirigida por el fiscal Fernando René Martínez.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 15.29.03 El dinero secuestrado en el operativo.

Elementos secuestrados

Durante los operativos, los efectivos lograron secuestrar sustancias estupefacientes —entre ellas cocaína fraccionada y marihuana—, además de una suma superior a un millón y medio de pesos en efectivo, cuyo origen no pudo ser justificado y que se presume sería producto de la actividad ilícita investigada.

Asimismo, se incautaron teléfonos celulares, elementos utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de drogas, y vehículos que habrían sido utilizados por las personas investigadas.

En los domicilios allanados fueron identificadas varias personas, aunque no se registraron detenciones. Los involucrados quedaron supeditados a la causa, tras ser notificados por la Justicia.

Desde la fuerza indicaron que los operativos forman parte de una investigación en curso vinculada a la presunta comercialización de estupefacientes a menor escala en la ciudad, y destacaron el trabajo articulado entre la División Drogas Peligrosas Nogoyá, la Fiscalía y el Juzgado de Garantías para avanzar en el esclarecimiento del caso.