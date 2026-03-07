Uno Entre Rios | Nogoyá

Nogoyá: secuestran bolsitas con droga, dinero y vehículos en un operativo

Allanamientos por narcomenudeo en Nogoyá permitieron secuestrar cocaína fraccionada, marihuana, más de $1,5 millones, celulares y vehículos.

7 de marzo 2026 · 15:42hs
Nogoyá: secuestran bolsitas con droga, dinero y vehículos en un operativo

Bolsitas con cocaína fraccionada para su comercialización, marihuana, más de un millón y medio de pesos en efectivo, teléfonos celulares y vehículos presuntamente utilizados por los investigados fueron secuestrados durante tres allanamientos realizados por la Policía de Entre Ríos en la ciudad de Nogoyá, en el marco de una causa por presunta infracción a la ley provincial de narcomenudeo. Si bien el operativo fue el viernes, los resultados se conocieron este sábado una vez todas las evidencias ya se encontraban en la Justicia.

Los procedimientos se llevaron a cabo en horas de la mañana y estuvieron a cargo del personal de la División Drogas Peligrosas Nogoyá, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la fuerza provincial. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías de Nogoyá, a cargo del juez Oscar E. Rossi, con intervención de la Fiscalía local dirigida por el fiscal Fernando René Martínez.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 15.29.03
El dinero secuestrado en el operativo.

El dinero secuestrado en el operativo.

LEER MÁS: Gualeguay: detuvieron a dos vendedores de droga a baja escala

Elementos secuestrados

Durante los operativos, los efectivos lograron secuestrar sustancias estupefacientes —entre ellas cocaína fraccionada y marihuana—, además de una suma superior a un millón y medio de pesos en efectivo, cuyo origen no pudo ser justificado y que se presume sería producto de la actividad ilícita investigada.

Asimismo, se incautaron teléfonos celulares, elementos utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de drogas, y vehículos que habrían sido utilizados por las personas investigadas.

En los domicilios allanados fueron identificadas varias personas, aunque no se registraron detenciones. Los involucrados quedaron supeditados a la causa, tras ser notificados por la Justicia.

Desde la fuerza indicaron que los operativos forman parte de una investigación en curso vinculada a la presunta comercialización de estupefacientes a menor escala en la ciudad, y destacaron el trabajo articulado entre la División Drogas Peligrosas Nogoyá, la Fiscalía y el Juzgado de Garantías para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Nogoyá cocaína dinero
Ver comentarios

Lo último

Tras la muerte de un interno en la Unidad Penal de Paraná, piden garantizar derechos humanos

Tras la muerte de un interno en la Unidad Penal de Paraná, piden garantizar derechos humanos

Paraná se prepara para recibir la Pro League Futsal

Paraná se prepara para recibir la Pro League Futsal

Julián Santero con el uno en Viedma y Mariano Werner quedó tercero

Julián Santero con el uno en Viedma y Mariano Werner quedó tercero

Ultimo Momento
Tras la muerte de un interno en la Unidad Penal de Paraná, piden garantizar derechos humanos

Tras la muerte de un interno en la Unidad Penal de Paraná, piden garantizar derechos humanos

Paraná se prepara para recibir la Pro League Futsal

Paraná se prepara para recibir la Pro League Futsal

Julián Santero con el uno en Viedma y Mariano Werner quedó tercero

Julián Santero con el uno en Viedma y Mariano Werner quedó tercero

Ramiro Marra tras los disturbios en la Unidad Penal de Paraná: Me juego la vida que son kirchneristas

Ramiro Marra tras los disturbios en la Unidad Penal de Paraná: "Me juego la vida que son kirchneristas"

Al+ cierra la temporada de verano con una fiesta a orillas del río Paraná

Al+ cierra la temporada de verano con una fiesta a orillas del río Paraná

Policiales
Tras la muerte de un interno en la Unidad Penal de Paraná, piden garantizar derechos humanos

Tras la muerte de un interno en la Unidad Penal de Paraná, piden garantizar derechos humanos

Gualeguay: detuvieron a dos vendedores de droga a baja escala

Gualeguay: detuvieron a dos vendedores de droga a baja escala

Por una falla técnica, la Justicia no transmitirá por streaming el veredicto contra Juan Ruiz Orrico

Por una falla técnica, la Justicia no transmitirá por streaming el veredicto contra Juan Ruiz Orrico

Villaguay: rescataron a un hombre que cayó en una fosa de un silo abandonado

Villaguay: rescataron a un hombre que cayó en una fosa de un silo abandonado

Paraná: trasladaron a los hermanos Miño a la Alcaidía de Tribunales

Paraná: trasladaron a los hermanos Miño a la Alcaidía de Tribunales

Ovación
Julián Santero con el uno en Viedma y Mariano Werner quedó tercero

Julián Santero con el uno en Viedma y Mariano Werner quedó tercero

Gurí Martínez habló sobre la decisión de su hijo: Quedé un poco sorprendido

Gurí Martínez habló sobre la decisión de su hijo: "Quedé un poco sorprendido"

Goblins dará un salto de calidad y exigencia

Goblins dará un salto de calidad y exigencia

Paraná se prepara para recibir la Pro League Futsal

Paraná se prepara para recibir la Pro League Futsal

Este sábado habrá un torneo de hockey sobre patines 3x3 en el Club Talleres

Este sábado habrá un torneo de hockey sobre patines 3x3 en el Club Talleres

La provincia
AGDU hará paro por cinco días en reclamo de financiamiento universitario

AGDU hará paro por cinco días en reclamo de financiamiento universitario

Profesionales de la Salud piden mejora de salarios y estabilidad

Profesionales de la Salud piden mejora de salarios y estabilidad

Propuestas culturales en Entre Ríos por el Mes de la Mujer

Propuestas culturales en Entre Ríos por el Mes de la Mujer

Lanzaron una web con información de la causa por la planta de hidrógeno verde

Lanzaron una web con información de la causa por la planta de hidrógeno verde

Crece la demanda de cursos de oficios en Paraná ante la incertidumbre laboral

Crece la demanda de cursos de oficios en Paraná ante la incertidumbre laboral

Dejanos tu comentario