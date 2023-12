Akyles y los Mirmidones, la banda de disco entrerriana

Akyles y los Mirmidores.jpeg La banda paranaense Akyles y los mirmidores. En el Ciclo Mucha Más Música en el anfiteatro.

Con tan solo 25 años, Aquiles logró consolidar un grupo de jóvenes artistas que confían y trabajan duro para poder triunfar en la música. ¿Su sueño? Llenar un Luna Park. "Soy autodidacta, de todos los instrumentos. De chico fui deportista hasta que a los 12 años vi un video de AC/DC por primera vez y me cambió la vida, quise ser música. Imagínense la cara de mis viejos". Cuando comenzó a profesionalizar su camino musical y decidió armar la banda que lo acompañaría a transitar el sueño de llevar el ritmo de la música disco a todas partes, Aquiles consideró que lo mejor era buscar compañeros que estén a la par, que no tuvieran experiencia escénica como él. "Busqué estudiantes de música nuevos, sin experiencia. Quería que todos arranquemos juntos, que aprendiéramos. Cuando salimos de viaje nos asustamos todos, cuando algo sale bien nos alegramos todos y así vamos experimentando a la par", dijo riendo.

La primera vez que tocaron fue en un bar de Paraná, allí debutaron cuando las restricciones por el Covid-19 comenzaron a ceder. Pidieron la fecha y rogaban que, al menos fueran sus amigos y familiares, pero no sólo fueron sus cercanos sino que duplicaron la cifra esperada. "Desde que empezamos, el recibimiento de la gente fue increíble. Hacemos música disco, somos la fiesta. ¿Qué es la música disco? Libertad, colores, fiesta, brillo, glamour. La historia de la música disco tiene que ver con todo esto, con la libertad de expresión.Nació en los 70' y es la abuela del reggaeton, es la discoteca", sostuvo y agregó: "En mi casa se escuchaba mucha música disco, péro el gran recuerdo que tengo es de haber escuchado Last Train to London en la radio, que en ese momento no me gustó. Hoy, obviamente está en nuestra lista de covers y es una de las canciones que no pueden faltar. Nosotros en todos los shows hacemos canciones propias y covers porque la idea es hacer música disco de hoy, actualizada, mas o menos como lo que hace Jamiroquai, pero todo sin perder la esencia, por eso hacemos covers de los Bee Gees y muchas otras bandas retro en donde también tratamos de agregar nuestro estilo".

La banda ensaya en un estudio todas las semanas y no menos de seis horas, la disciplina que tienen es notoria. Cuando comenzaron ,los integrantes eran tres y ahora son cinco: Nicolás, Francisco, Lucas, Juan Pablo y Aquiles.

Hoy los chicos hacen presentaciones y shows en todo tipo de eventos, bares, festivales, eventos privados y demás. "En estos dos años hemos crecido y aprendido mucho, haber podido tocar en Vorterix, Buenos Aires fue una locura. Aprendí que todo se consigue laburando. ¿Qué podemos hacer para sonar bien? Ensayar mucho", sostuvo.

A su vez, a medida que van sumando presentaciones van adquiriendo conocimientos en cuanto a cómo relacionarse con el público y qué trasmitir y qué no: "Cuando algo técnico sale mal tratamos de taparlo con show, que no se note. El escenario es sagrado y el show debe continuar a pesar de cualquier falla. Cada vez nos sale mejor, aprendimos a manejarlo. También hacemos mucho hincapié en lo importante que es tener buena onda y llevarnos bien entre nosotros".

El año que viene, la banda presentará su primer videoclip en lo que Aquiles dijo será la mejor canción de música disco de la historia: "Mi sueño es poder ser algún día la banda telonera de Jamiroquai y ser la banda referente de la música disco argentina porque acá no hay y es por una cuestión sociohistórica, el gobierno militar no permitía este tipo de música. Pensando en sueños también me encantaría colaborar con Emmanuel Horvilleur y Miranda!. Nosotros queremos respetar el género, hoy está lleno de bandas que hacen fusión, nosotros sólo hacemos disco y somos los únicos, y la gente nos reconoce y valora por eso. Es cierto que cuando uno hace solo un género se cierran muchas puertas pero también se abren otras", remarcó a UNO.

Desde un primer momento, la banda fue subiendo todas sus canciones a las distintas plataformas digitales para que la gente los pudiera conocer y así poder seguir creciendo en la industria musical. "Llegar estando en el interior no es fácil, pero tampoco imposible", aseguró el músico haciendo hincapíé en lo complejo que es hacerse conocido no estando en Buenos Aires.

Akyles y los Mirmidones es un grupo que llegó para quedarse, aseguran sus fans. Ellos piensan y están en todos los detalles, desde lo musical hasta lo corporal y lo estético. Transmiten no sólo con sus letras sino también a través de lo que reflejan en su actitud, todo está pensado. Los colores de la ropa, los cortes de las telas, los anchos de los pantalones, la forma de los chalecos, nada es porque sí: "El objetivo es que la gente nos vea y reconozca quiénes somos y qué hacemos. Quienes ya nos conocen suelen mostrarnos objetos y ropa de los 70 , también fundas de guitarras raras que nos encantan, como rosadas y aterciopeladas. La bola gigante de espejos es muy característica de la música disco y nosotros la llevamos cada vez que tocamos", cerró orgulloso.