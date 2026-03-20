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Abren inscripción para integrar el stand entrerriano en la Feria Internacional del Libro

Entre Ríos abrió la convocatoria para que editoriales de la provincia participen en la próxima Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se desarrollará del 23 de abril al 11 de mayo

20 de marzo 2026 · 11:55hs
Abren inscripción para integrar el stand entrerriano en la Feria Internacional del Libro

Entre Ríos abrió la convocatoria para que editoriales de la provincia participen en la próxima Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se desarrollará del 23 de abril al 11 de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas.

Editoriales entrerrianas podrán participar en la Feria Internacional del Libro 2026

La inscripción estará disponible desde este 20 de marzo hasta el 27 de marzo y se realiza de manera online. La propuesta apunta a conformar el stand provincial en uno de los encuentros literarios más convocantes del país.

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La convocatoria forma parte de una política pública orientada a fortalecer el sector editorial entrerriano, promover la circulación del libro y generar nuevas oportunidades de visibilidad, comercialización y articulación dentro del ecosistema cultural nacional.

A partir de este llamado, se seleccionarán editoriales de la provincia que podrán exhibir y comercializar sus publicaciones, además de participar en distintas actividades culturales programadas en el espacio institucional.

Desde la Dirección de Industrias Culturales y Creativas señalaron que el sector editorial integra una cadena de valor que se consolida como un eje estratégico para el desarrollo de la economía creativa en Entre Ríos.

Las editoriales interesadas deberán completar el formulario de inscripción online. Por consultas, se encuentra disponible el correo: [email protected].

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Feria Internacional del Libro inscripción Entre Ríos Buenos Aires
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