Estudiantes volvió a hacerse fuerte en Paraná

Estudiantes venció 26 a 24 a Universitario de Rosario de local. Hubo derrota de Rowing y Tilcara ganó en Segunda.

El 26° Torneo Regional del Litoral de rugby continúa entregando emociones fuertes y este fin de semana dejó una jornada vibrante tanto en el Top 10 como en la Segunda División. La quinta fecha de la elite y la cuarta del ascenso marcaron el pulso de una competencia cada vez más pareja, donde los equipos entrerrianos siguen siendo protagonistas en distintos frentes. En el máximo nivel, el gran festejo de la región volvió a ser para el Club Atlético Estudiantes, que consiguió una enorme victoria ante Universitario de Rosario y ratificó su gran momento en el certamen. En tanto, Paraná Rowing Club sufrió una nueva derrota y continúa en el fondo de la tabla. En la Segunda División, Tilcara logró un triunfo muy valioso frente a Universitario de Santa Fe y volvió a ilusionarse con escalar posiciones.

El CAE sumó otra victoria de enorme importancia al derrotar 26-24 a Universitario de Rosario en un encuentro muy disputado y cargado de tensión hasta el cierre. El conjunto paranaense mostró nuevamente carácter y contundencia en los momentos decisivos para quedarse con cuatro puntos fundamentales.

La victoria le permitió a Estudiantes trepar al tercer lugar de las posiciones con 17 unidades, apenas dos por debajo del líder CRAI y a uno de Duendes. El elenco de Paraná atraviesa un presente muy positivo y aparece como uno de los equipos más sólidos en este inicio de temporada.

La próxima fecha tendrá un desafío de máxima exigencia: visitar a Duendes en Rosario, en uno de los partidos más esperados de la jornada.

Rowing no pudo

Distinta fue la realidad para el Paraná Rowing Club, que cayó 38-19 frente a CRAI y sigue sin poder salir del fondo de la tabla del Top 10.

El conjunto santafesino, actual líder del torneo, hizo pesar su jerarquía y aprovechó los errores defensivos del elenco remero para quedarse con una victoria clara. Rowing intentó mantenerse en partido y tuvo algunos pasajes interesantes en ataque, pero volvió a sufrir inconsistencias que terminaron inclinando el encuentro.

Con esta derrota, el equipo paranaense suma apenas seis unidades y continúa en una situación incómoda en el certamen. La necesidad de sumar comienza a transformarse en una urgencia para un plantel que todavía no logra encontrar regularidad.

En la sexta fecha, Rowing tendrá otra parada compleja cuando visite a Universitario de Rosario.

Tilcara festejó en Segunda

Tilcara consiguió una de las victorias más importantes de la fecha al imponerse 26-20 sobre Universitario de Santa Fe. El Verde protagonizó un encuentro intenso y supo golpear en los momentos justos para quedarse con un triunfo que le permitió alcanzar los 10 puntos y acomodarse en la mitad de la tabla.

La próxima fecha será otra prueba exigente para Tilcara, que enfrentará a CRAR con el objetivo de seguir creciendo y acercarse a los puestos de protagonismo.

El resto de la jornada

En el Top 10, Duendes logró un importante triunfo como visitante sobre GER por 27-6 y se mantiene como escolta del líder CRAI. Santa Fe Rugby derrotó ajustadamente 16-15 a Jockey de Rosario, mientras que Old Resian superó 17-14 a Jockey de Venado Tuerto.

Las posiciones muestran una lucha muy cerrada en los primeros puestos, con CRAI liderando con 19 puntos, seguido por Duendes con 18 y Estudiantes con 17.

Por su parte, en la Segunda División, Alma Juniors derrotó 20-14 a Los Caranchos y comparte la cima con Logaritmo, que aplastó 83-7 a Los Pampas en la goleada más abultada del fin de semana.