Atlético VF dio el golpe en barrio Corrales y bajó al líder. En el encuentro que abrió la quinta fecha del Torneo Oficial Masculino de Primera División de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), derrotó 2 a 0 a Universitario y le quitó el invicto en la temporada.
LPF: Atlético VF dio el golpe en barrio Corrales
Derrotó 2 a 0 a Universitario en el adelanto de la quinta fecha del Torneo Oficial de la LPF. La U resignó sus primeras unidades en la temporada.
El equipo visitante golpeó en momentos claves del partido y construyó una victoria de alto valor. A los 23 minutos del primer tiempo Agustín Morales abrió el marcador y le permitió a Atlético VF manejar el desarrollo con mayor tranquilidad frente a un rival que llegaba con puntaje ideal.
Universitario buscó la igualdad durante gran parte del complemento, pero no logró quebrar la resistencia de Atlético VF, que se mostró firme en defensa y efectivo en las oportunidades que generó. Ya en tiempo de descuento, a los 96 minutos, Brian Escobar sentenció la historia y desató el festejo visitante.
Con este resultado, la U sufrió su primera derrota en el certamen luego de haber ganado sus cuatro presentaciones anteriores. Pese al traspié, continúa como líder con 12 puntos. Atlético VF, por su parte, llegó a las 10 unidades y quedó como escolta.
Como continuará la quinta fecha del Torneo Oficial de la LPF
La fecha continuará hoy con los siguientes juegos: Atlético Neuquén-Don Bosco, Camioneros-Atlético Paraná, en cancha de Los Toritos, San Benito-Argentino, Ciclón del Sur-Agrupación Independiente, en cancha de Peñarol; Instituto-Peñarol, Oro Verde-Patronato, Sportivo Urquiza-Los Toritos y Palermo-Belgrano.
Universitario lidera la tabla de posiciones
Universitario 12
Atlético VF 10
Belgrano 10
Atlético Neuquén 9
Atlético Paraná 7
Camioneros 7
Don Bosco 7
Oro Verde 7
Patronato 7
Ciclón del Sur 6
Sportivo Urquiza 6
San Benito 4
Los Toritos 4
Peñarol 3
Independiente 3
Instituto 1
Palermo 0
Argentino 0