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LPF: Atlético VF dio el golpe en barrio Corrales

Derrotó 2 a 0 a Universitario en el adelanto de la quinta fecha del Torneo Oficial de la LPF. La U resignó sus primeras unidades en la temporada.

9 de mayo 2026 · 19:00hs
LPF: Atlético VF dio el golpe en barrio Corrales

Atlético VF dio el golpe en barrio Corrales y bajó al líder. En el encuentro que abrió la quinta fecha del Torneo Oficial Masculino de Primera División de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), derrotó 2 a 0 a Universitario y le quitó el invicto en la temporada.

El equipo visitante golpeó en momentos claves del partido y construyó una victoria de alto valor. A los 23 minutos del primer tiempo Agustín Morales abrió el marcador y le permitió a Atlético VF manejar el desarrollo con mayor tranquilidad frente a un rival que llegaba con puntaje ideal.

El piloto español volvió a accidentarse y se pierde varias carreras del calendario.

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Universitario buscó la igualdad durante gran parte del complemento, pero no logró quebrar la resistencia de Atlético VF, que se mostró firme en defensa y efectivo en las oportunidades que generó. Ya en tiempo de descuento, a los 96 minutos, Brian Escobar sentenció la historia y desató el festejo visitante.

Con este resultado, la U sufrió su primera derrota en el certamen luego de haber ganado sus cuatro presentaciones anteriores. Pese al traspié, continúa como líder con 12 puntos. Atlético VF, por su parte, llegó a las 10 unidades y quedó como escolta.

Como continuará la quinta fecha del Torneo Oficial de la LPF

La fecha continuará hoy con los siguientes juegos: Atlético Neuquén-Don Bosco, Camioneros-Atlético Paraná, en cancha de Los Toritos, San Benito-Argentino, Ciclón del Sur-Agrupación Independiente, en cancha de Peñarol; Instituto-Peñarol, Oro Verde-Patronato, Sportivo Urquiza-Los Toritos y Palermo-Belgrano.

Universitario lidera la tabla de posiciones

Universitario 12

Atlético VF 10

Belgrano 10

Atlético Neuquén 9

Atlético Paraná 7

Camioneros 7

Don Bosco 7

Oro Verde 7

Patronato 7

Ciclón del Sur 6

Sportivo Urquiza 6

San Benito 4

Los Toritos 4

Peñarol 3

Independiente 3

Instituto 1

Palermo 0

Argentino 0

LPF Atlético VF Universitario
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