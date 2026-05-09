Uno Entre Rios | El Mundo | Haiti

Haití al límite: más de 1.600 muertos por la violencia en el primer trimestre

La ONU reportó un drástico aumento de víctimas fatales en Haití y heridos debido al avance de las pandillas y las operaciones policiales.

9 de mayo 2026 · 21:55hs
Haití al límite: más de 1.600 muertos por la violencia en el primer trimestre

Haití al límite: más de 1.600 muertos por la violencia en el primer trimestre

La violencia extrema en Haití se cobró la vida de al menos 1.642 personas y dejó 745 heridos durante el primer trimestre de 2026, consolidando una crisis humanitaria y de seguridad sin precedentes.

Según un balance presentado por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), este escenario crítico es el resultado directo de los ataques perpetrados por pandillas criminales y las intensas operaciones de las fuerzas de seguridad estatales.

El brote de hantavirus llegó a España y Reino Unido

El brote de hantavirus llegó a España y Reino Unido

estados unidos libero mas de 150 archivos secretos sobre ovnis y vida extraterrestre

Estados Unidos liberó más de 150 archivos secretos sobre OVNIS y vida extraterrestre

LEER MÁS: El brote de hantavirus llegó a España y Reino Unido

El informe detalló que el 69% de las víctimas fueron registradas durante acciones policiales contra las bandas armadas, un saldo que incluyó a decenas de civiles fallecidos, entre ellos niños, mientras que el 27% de las muertes fueron provocadas por las organizaciones criminales y el 4% restante por grupos de autodefensa.

El reporte del organismo internacional, también alertó sobre la implementación de nuevas tecnologías en el conflicto, informando que al menos 69 personas resultaron muertas o heridas por el uso de drones con explosivos.

Situación crítica

Respecto a la situación en la capital, el responsable del BINUH, Carlos Ruiz Massieu, afirmó que “a pesar de los avances en materia de seguridad en algunas zonas del centro de Puerto Príncipe, la inseguridad es diaria e insostenible para un gran número de haitianos”.

Si bien el despliegue oficial logró limitar la expansión territorial de las bandas en el casco céntrico, los grupos criminales mantuvieron su dominio en diversas áreas mediante asesinatos selectivos, secuestros, extorsiones y la destrucción sistemática de propiedades.

La degradación social en las zonas controladas por las pandillas se manifestó también en un alarmante aumento de los crímenes de género y contra la infancia.

El documento oficial consignó que las bandas fueron responsables de actos de violencia sexual contra más de 292 víctimas, afectando principalmente a mujeres y niñas de entre 12 y 17 años mediante violaciones colectivas y explotación.

Al respecto, el organismo fue categórico al señalar que “los grupos armados siguen utilizando la violencia sexual como medio para castigar a las poblaciones que viven bajo su control, al igual que la trata de niños”, reflejando el carácter punitivo y sistemático del accionar delictivo en el país caribeño.

Haiti Violencia Víctimas Crítica
Noticias relacionadas
Un posible brote de hantavirus se generó en un crucero MV Hondius entre Argentina y Cabo Verde, que transportaba cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes

Hantavirus: brote en un buque entre Argentina y Cabo Verde dejó tres muertos

el papa leon xiv exigio a los empleados de la iglesia que dejen de ser espectadores

El papa León XIV exigió a los empleados de la Iglesia que dejen de ser espectadores

malvinas: estados unidos niega revisar apoyo a reino unido

Malvinas: Estados Unidos niega revisar apoyo a Reino Unido

Donald Trump no levantará el bloqueo hasta que Irán negocie su programa nuclear.

Donald Trump no levantará el bloqueo hasta que Irán negocie su programa nuclear

Ver comentarios

Lo último

Concordia: incautaron botellas de vodka que pretendían ser cruzadas por el río Uruguay

Concordia: incautaron botellas de vodka que pretendían ser cruzadas por el río Uruguay

Villaguay: intendentes y concejales del PJ se reunieron para construir un peronismo a la entrerriana

Villaguay: intendentes y concejales del PJ se reunieron para construir "un peronismo a la entrerriana"

Haití al límite: más de 1.600 muertos por la violencia en el primer trimestre

Haití al límite: más de 1.600 muertos por la violencia en el primer trimestre

Ultimo Momento
Concordia: incautaron botellas de vodka que pretendían ser cruzadas por el río Uruguay

Concordia: incautaron botellas de vodka que pretendían ser cruzadas por el río Uruguay

Villaguay: intendentes y concejales del PJ se reunieron para construir un peronismo a la entrerriana

Villaguay: intendentes y concejales del PJ se reunieron para construir "un peronismo a la entrerriana"

Haití al límite: más de 1.600 muertos por la violencia en el primer trimestre

Haití al límite: más de 1.600 muertos por la violencia en el primer trimestre

Fuerte accidente de Marc Márquez y quebradura en Le Mans

Fuerte accidente de Marc Márquez y quebradura en Le Mans

Entre Ríos: el consumo cayó un 5,4% y golpea al comercio

Entre Ríos: el consumo cayó un 5,4% y golpea al comercio

Policiales
Concordia: incautaron botellas de vodka que pretendían ser cruzadas por el río Uruguay

Concordia: incautaron botellas de vodka que pretendían ser cruzadas por el río Uruguay

Incendio en Victoria dejó una familia intoxicada por humo

Incendio en Victoria dejó una familia intoxicada por humo

Confirmaron el procesamiento de dos comerciantes por transportar indumentaria trucha

Confirmaron el procesamiento de dos comerciantes por transportar indumentaria trucha

Detienen a un hombre en Paraná por la tentativa de homicidio de un adolescente

Detienen a un hombre en Paraná por la tentativa de homicidio de un adolescente

Nuevamente un animal suelto en la ruta 14 generó un accidente

Nuevamente un animal suelto en la ruta 14 generó un accidente

Ovación
En un partido de película, Boca Juniors perdió 3-2 ante Huracán y quedó eliminado

En un partido de película, Boca Juniors perdió 3-2 ante Huracán y quedó eliminado

Estudiantes volvió a hacerse fuerte en Paraná

Estudiantes volvió a hacerse fuerte en Paraná

LPF: Atlético VF dio el golpe en barrio Corrales

LPF: Atlético VF dio el golpe en barrio Corrales

Fuerte accidente de Marc Márquez y quebradura en Le Mans

Fuerte accidente de Marc Márquez y quebradura en Le Mans

Belgrano logró una histórica victoria ante Talleres en el clásico cordobés

Belgrano logró una histórica victoria ante Talleres en el clásico cordobés

La provincia
Villaguay: intendentes y concejales del PJ se reunieron para construir un peronismo a la entrerriana

Villaguay: intendentes y concejales del PJ se reunieron para construir "un peronismo a la entrerriana"

Entre Ríos: el consumo cayó un 5,4% y golpea al comercio

Entre Ríos: el consumo cayó un 5,4% y golpea al comercio

Alerta amarila por vientos para este sábado en el sur provincial

Alerta amarila por vientos para este sábado en el sur provincial

El CGE detectó irregularidades y pidió la renuncia de funcionarias de Colón

El CGE detectó irregularidades y pidió la renuncia de funcionarias de Colón

Agencieros se manifestarán frente al IAFAS por el cambio obligatorio de cartelería

Agencieros se manifestarán frente al IAFAS por el cambio obligatorio de cartelería

Dejanos tu comentario