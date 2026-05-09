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Entre Ríos: el consumo cayó un 5,4% y golpea al comercio

En Entre Ríos, los supermercados venden menos que en 2023 y en reació a ese año el consumo cayó un 26%. en el interanual la merma fue de 5,4%.

9 de mayo 2026 · 19:51hs
Entre Ríos: el consumo cayó un 5,4% y golpea al comercio

El consumo en supermercados de Entre Ríos volvió a mostrar señales de retroceso y encendió una alarma económica que atraviesa al comercio, las familias y también a la política.

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Los números en Entre Ríos

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que las ventas acumuladas del primer bimestre de 2026 quedaron 26% por debajo de los niveles de 2023 y 5,4% debajo de 2025, incluso después de la desaceleración inflacionaria.

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El dato expone el freno del mercado interno en la provincia y golpea especialmente a rubros sensibles como alimentos, limpieza, carnes y artículos para el hogar.

En términos reales, los supermercados entrerrianos facturaron $35.026 millones menos que en el mismo período de 2023, una caída que repercute directamente en ciudades como Paraná, Concordia, Gualeguaychú y el resto de los centros urbanos donde el consumo masivo funciona como termómetro económico.

La caída pega en alimentos y salarios

El informe marca que los productos más vinculados al consumo cotidiano continúan en retroceso. Las bebidas cayeron 37% frente a 2023, los artículos de limpieza y perfumería bajaron 27,7%, almacén perdió 28% y las carnes retrocedieron 22,7%.

Solo verdulería y frutería lograron ubicarse por encima de los niveles de hace dos años, publicó Informe Digital.

El deterioro del consumo aparece directamente ligado a la pérdida del poder adquisitivo. Según el trabajo de CEPA, entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 los trabajadores registrados entrerrianos resignaron capacidad de compra.

El estudio sostiene que cada empleado privado perdió hasta $3,7 millones medidos con una actualización inflacionaria basada en la canasta ENGHo 2017/18, mientras que la pérdida total acumulada en la provincia supera los $500 mil millones.

El reporte también advierte que las ventas en supermercados acumularon una retracción equivalente a $237.676 millones desde noviembre de 2023 hasta diciembre de 2025.

Entre Ríos consumo Comercio
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