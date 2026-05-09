En un partido de película, Boca Juniors perdió 3-2 ante Huracán y quedó eliminado

Por los octavos de final del Torneo Apertura, Huracán ganó con nueve en el alargue en un partidazo jugado en La Boca.

Huracán ganó un partido de locos en la Bombonera.

En una noche cargada de tensión, polémicas y emociones en La Bombonera, Huracán dio el gran golpe de los octavos de final del Torneo Apertura al derrotar 3-2 a Boca Juniors en tiempo suplementario y avanzar a la siguiente instancia tras un verdadero partidazo que tuvo goles, expulsados, penales y un cierre dramático.

El equipo dirigido por Diego Martínez fue más efectivo en los momentos decisivos y supo aprovechar los errores defensivos del Xeneize, que volvió a dejar dudas en una noche caliente ante su gente. El Globo encontró en Óscar Romero a la gran figura del encuentro: el paraguayo convirtió dos penales fundamentales en el alargue y terminó siendo decisivo para sellar la clasificación.

Alivio en Boca: se descartó una lesión de gravedad de Leandro Brey

Boca juega de local con Huracán por los octavos del Apertura

El comienzo fue un golpe inesperado para Boca. Apenas iban cuatro minutos cuando una presión alta de Huracán forzó una equivocación en la salida. Lucas Blondel incomodó a Milton Delgado y la pelota quedó servida para Leonardo Gil, que sacó un derechazo cruzado imposible para Leandro Brey y estampó el 1-0 tempranero.

El local sintió el impacto, aunque reaccionó rápidamente desde el juego y empezó a inclinar la cancha. La intensidad del partido no bajó nunca. Boca siguió atacando y tuvo el empate en los pies de Milton Giménez y Merentiel, pero nuevamente Galíndez respondió con solvencia. Incluso, sobre el cierre del primer tiempo, el Xeneize llegó al gol mediante Giménez, aunque la acción fue invalidada por posición adelantada previa de Merentiel.

En el complemento, el conjunto de Claudio Úbeda mantuvo el dominio territorial, aunque con menos claridad. Huracán se replegó y apostó a lastimar de contraataque. Boca estuvo cerca del empate con un remate que dio en el palo y más tarde con un cabezazo del Changuito Zeballos que encontró otra gran respuesta del arquero visitante.

Cuando parecía que el Globo se llevaba la clasificación en los noventa minutos, llegó la igualdad. A los 86 minutos, tras un córner y una mala salida de Galíndez, la pelota rebotó en el cuerpo de Milton Giménez y se metió lentamente para el 1-1 que desató la locura en La Bombonera.

Sin embargo, el alargue sería una verdadera pesadilla para Boca. Apenas iniciado el tiempo suplementario, Pablo Echavarría sancionó penal por una infracción de Lautaro Di Lollo sobre Juan Bisanz. Óscar Romero se hizo cargo de la ejecución y definió al medio para poner el 2-1.

El Xeneize no logró reponerse y volvió a cometer un error fatal pocos minutos después. Otra mano de Di Lollo dentro del área derivó en un nuevo penal para Huracán. Romero cambió nuevamente por gol con un potente zurdazo y estiró la ventaja a 3-1. El encuentro ganó dramatismo sobre el final con las expulsiones de los entrerrianos Erik Ramírez y Fabio Pereyra en Huracán tras una fuerte infracción y posteriores protestas. Boca fue con todo en los últimos minutos y logró descontar a través de Óscar Romero —con un cabezazo letal— para ponerse 3-2 y alimentar la ilusión de una remontada heroica.

En el cierre, Huracán sufrió pero resistió y se llevó la victoria de visitante.

Minuto a minuto

¡FINAL DEL PARTIDO!

120 minutos: Facundo Waller no pudo liquidar el partido

El hombre de Huracán falló una ocasión clara para meter el cuarto gol.

115 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Óscar Romero marcó el 2-3 con un cabezazo letal en el área chica.

110 minutos: Merentiel probó de afuera

El avance del uruguayo se fue a metros del palo izquierdo de Galíndez.

106 minutos: Ángel Romero se acercó al arco de Huracán

El testazo del delantero se marchó a metros del palo izquierdo de Hernán Galíndez.

¡EMPEZÓ LA PARTE FINAL DEL ALARGUE!

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO DEL ALARGUE!

El empate de Boca Juniors parecía darle una inyección anímica al Xeneize, pero Huracán aprovechó dos errores de Lautaro Di Lollo que terminaron en sendos penales convertidos por Óscar Romero.

116 minutos: Ángel Romero se acercó al arco de Huracán

El testazo del delantero se marchó a metros del palo izquierdo de Hernán Galíndez.

¡EMPEZÓ LA PARTE FINAL DEL ALARGUE!

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO DEL ALARGUE!

El empate de Boca Juniors parecía darle una inyección anímica al Xeneize, pero Huracán aprovechó dos errores de Lautaro Di Lollo que terminaron en sendos penales convertidos por Óscar Romero.

109 minutos: doble intervención de Hernán Galíndez

El arquero contuvo sendos intentos de Boca Juniors en el cierre del primer tiempo.

106 MINUTOS: ¡ERIC RAMÍREZ Y FABIO PEREYRA, EXPULSADOS!

En primera instancia, Ramírez le dio una tremenda patada a Tomás Aranda y el árbitro lo expulsó de manera correcta. Segundos después, Pereyra reclamó la decisión, fue amonestado y, como ya tenía amarilla, Echavarría le mostró la tarjeta roja.

102 MINUTOS: ¡GOL DE HURACÁN!

Óscar Romero volvió a hacerse cargo del remate con un potente zurdazo al costado derecho del arco de Brey, que se tiró a su izquierda.

102 MINUTOS: ¡PENAL PARA HURACÁN!

El árbitro sancionó la segunda pena máxima por una evidente mano de Lautaro Di Lollo en el área.

98 MINUTOS: ¡TAPADA DE BREY CON LOS PIES!

El arquero despejó una pelota desde el suelo, aunque las quejas de Huracán se centraron en una posible mano previa de Lautaro Di Lollo.

98 MINUTOS: ¡TAPADA DE BREY CON LOS PIES!

El arquero despejó una pelota desde el suelo, aunque las quejas de Huracán se centraron en una posible mano previa de Lautaro Di Lollo.

93 MINUTOS: ¡GOL DE HURACÁN!

Óscar Romero, hermano de Ángel, marcó el 2-1 con una definición al medio del arco.

91 MINUTOS: ¡PENAL PARA HURACÁN!

El árbitro Pablo Echavarría sancionó la pena máxima por una infracción de Lautaro Di Lollo sobre Juan Bisanz

¡Adicionaron siete minutos!

86 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Un rechazo de Hernán Galíndez a la salida de un córner rebotó en el cuerpo de Milton Giménez y la pelota se metió en la valla de Huracán.

82 MINUTOS: ¡PRIMERA ATAJADA DE GALÍNDEZ EN EL SEGUNDO TIEMPO!

El arquero de Huracán le contuvo un cabezazo al Changuito Zeballos.

82 MINUTOS: ¡PRIMERA ATAJADA DE GALÍNDEZ EN EL SEGUNDO TIEMPO!

El arquero de Huracán le contuvo un cabezazo al Changuito Zeballos.

81 minutos: triple cambio en Huracán

Martín Nervo, Óscar Romero y Erik Ramírez por Lucas Carrizo y Leonardo Gil y Jordy Caicedo.

72 minutos: Ayrton Costa respondió para Boca Juniors

El zaguero central ensayó un zurdazo improvisado en la puerta del área que se marchó lejos del arco de Galíndez. Acto seguido, Huracán movió el banco con la entrada de Juan Bisanz en lugar de Facundo Kalinger.

69 minutos: se animó Blondel

El futbolista llevó peligro a la valla de Leandro Brey con un derechazo desviado.

60 minutos: cambio ofensivo en Boca

Exequiel Changuito Zeballos reemplazó a Santiago Ascacíbar. En contraposición, Diego Martínez decidió la entrada de Emmanuel Ojeda por Oscar Cortés en Huracán.

57 MINUTOS: ¡EL PALO LE NEGÓ EL EMPATE A BOCA JUNIORS!

Un centro lanzado desde el costado izquierdo rebotó en uno de los caños del arco de Hernán Galíndez.

55 minutos: versión deslucida de Boca en este comienzo

El Xeneize perdió claridad en los metros finales frente a un Huracán que no pasa tanta zozobra en la última línea.

¡INICIÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Un cambio en Boca Juniors: Malcom Braida por Marcelo Weigandt.

45 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A BOCA JUNIORS!

La anotación de Milton Giménez fue invalidada por un fuera de juego previo de Miguel Merentiel.

¡Adicionaron tres minutos!

36 minutos: volvió a aparecer Galíndez

El argentino nacionalizado ecuatoriano es la gran figura del primer tiempo con otra tapada sobre Merentiel.

30 minutos: Milton Giménez no pudo empujar la pelota al arco

El delantero falló su remate en el área chica y le dio tiempo a un defensor rival para tapar su derechazo.

28 minutos: el local profundiza su dominio

El equipo de Claudio Úbeda posee la pelota y se acerca cada vez más al área de Huracán, pero Hernán Galíndez se mantiene en un nivel estupendo porque volvió a intervenir para impedir el gol de Santiago Ascacíbar.

23 minutos: modificación obligada en Boca Juniors

Milton Giménez reemplazó a Adam Bareiro, lesionado.

21 minutos: Adam Bareiro prendió las alarmas en el Xeneize

El atacante paraguayo quedó tendido en el césped con una molestia física y comenzó a moverse Milton Giménez en el banco.

18 MINUTOS: ¡CASI GOL EN CONTRA DE HURACÁN!

Lucas Blondel cabeceó una pelota hacia su propia valla de manera accidental a la salida del tiro de esquina, pero Galíndez metió un manotazo salvador a tiempo, el balón pegó en el travesaño y le rebotó al portero en la cabeza en una auténtica carambola, que mantuvo la victoria parcial del Globo.

17 MINUTOS: ¡OTRA VOLADA MÁS DE GALÍNDEZ!

El guardameta de la selección de Ecuador desvió un disparo de Milton Delgado desde afuera del área al córner.

14 MINUTOS: ¡TREMENDA SALVADA DE GALÍNDEZ!

El arquero de Huracán se estiró contra su palo derecho para rechazar un cabezazo de arremetida por parte de Miguel Merentiel.

4 MINUTOS: ¡GOL DE HURACÁN!

Lucas Blondel presionó a Milton Delgado en plena salida defensiva, forzó la pérdida y Leonardo Gil aprovechó para sellar el 1-0 con un derechazo cruzado.

3 minutos: el primer intento fue de Huracán

El remate de Facundo Waller terminó en las manos de Leandro Brey.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

¡SALIERON LOS EQUIPOS A LA CANCHA!

Ya se viene el duelo entre Boca Juniors y Huracán.

La formación de Boca vs. Huracán, por el Torneo Apertura

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

La formación de Huracán para enfrentar a Boca

Hernán Galíndez, Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, Leandro Lescano; Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil, Facundo Kalinger; Oscar Cortés y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.