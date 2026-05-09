Fuerte accidente de Marc Márquez y quebradura en Le Mans El español Marc Márquez cayó en el Sprint en Le Mans y sufrió la fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho. Se perderá varias carreras. 9 de mayo 2026 · 20:18hs

El piloto español volvió a accidentarse y se pierde varias carreras del calendario.

Una noticia no deseada, ni por Moto GP ni por Ducati ni los fanáticos ni el propio Marc Márquez, se confirmó en el circuito de Le Mans, al anunciarse que el campeón mundial no estará corriendo este domingo en la prueba principal del Gran Premio de Francia, debido a la lesión de su pie derecho cuando se golpeó durante la caída de la vuelta final en la competencia Sprint, cuando su Ducati perdió estabilidad transitando por la última curva.

Marc Marquez Marc Márquez se pegó en el sprint en Le Mans. El español sufrió en dicho accidente la fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho, y esto condicionó su participación no solo en la pista francesa, sino que también se ausentará en Montmeló, en donde se disputará la sexta ronda del certamen 2026 en una semana, debido a que se someterá a una operación en Madrid durante los próximos días, y retornará cuando reciba el alta médica.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MotoGP/status/2053115291400380464&partner=&hide_thread=false A HUGE crash for @marcmarquez93 on the penultimate lap!



Updates on the reigning world champ’s condition to follow #FrenchGP pic.twitter.com/hJg8m7kIIE — MotoGP™ (@MotoGP) May 9, 2026 Qué dijo Marc Márquez tras el accidente “Sabía que podía llegar una caída en cualquier momento. Ha tenido esta consecuencia de romperme el quinto metacarpiano. No lo había dicho, pero ya había una cirugía programada para el hombro derecho después de Catalunya. Fuimos con los doctores y pudieron ver que después de la caída de Indonesia, todo está perfecto, pero el famoso tornillo que estaba roto del hombro está en una posición diferente y me tocaba el nervio radial, es lo que me hace fallar y me hace ser inconstante, me hace tener caídas inesperadas”, confesó el piloto de Cervera al retirarse de La Sarthe.