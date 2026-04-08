A días del show, crece la expectativa por el regreso de Don Osvaldo

Don Osvaldo se presentará el sábado 25 de abril a las 22 en la Estación Belgrano, en un recital que marcará el regreso de la banda a Santa Fe

Don Osvaldo se presentará el sábado 25 de abril a las 22 en la Estación Belgrano, ubicada en Bv. Gálvez 1150, en un recital que marcará el regreso de la banda a Santa Fe. Las entradas se encuentran a la venta a través de la plataforma Eden Entradas .

El grupo liderado por Patricio Santos Fontanet retoma el vínculo con su público en una ciudad donde mantiene una convocatoria sostenida. La presentación se inscribe en una serie de shows que el proyecto viene desarrollando en distintos puntos del país.

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Don Osvaldo representa la continuidad del recorrido musical de Fontanet tras su etapa en Callejeros, formación que encabezó hasta 2010. Luego de ese período, el músico impulsó el proyecto Casi Justicia Social, que con el tiempo se consolidó bajo el nombre actual desde septiembre de 2014.

A lo largo de su trayectoria, la banda editó tres discos de estudio —Casi Justicia Social (2015), Casi Justicia Social II (2019) y Flor de Ceibo (2022)— además del DVD Zona Liberada (2025). En ese recorrido, el grupo construyó un repertorio que combina nuevas composiciones con canciones que forman parte de su historia reciente.

El show en Santa Fe se presenta como una de las fechas destacadas del mes en la agenda musical de la región.