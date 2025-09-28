Triple femicidio: detuvieron al hombre que cavó las tumbas

Detuvieron al hombre que habría cavado la tumba de las víctimas del triple femicidio en contexto de narcotráfico de Florencio Varela

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo en las últimas horas a Ariel Giménez , un hombre de 29 años que era buscado por su participación en el caso del triple femicidio en contexto de narcotráfico de las jóvenes en Florecio Varela.

La detención se produjo el viernes 26 de septiembre por la noche , durante un operativo de allanamientos en la localidad de Florencio Varela . Según informaron fuentes policiales, Giménez fue identificado como la persona contratada por la organización criminal para cavar el pozo donde luego fueron enterradas las víctimas de un presunto ajuste de cuentas narco.

El caso forma parte de una investigación más amplia sobre una red delictiva dedicada al narcotráfico, que operaba en distintas zonas del sur del conurbano. El fiscal Gastón Duplaá estuvo a cargo de las imputaciones iniciales. Minutos después de la audiencia, el caso pasó a la fiscalía de Homicidios de La Matanza, encabezada por Carlos Adrián Arribas.

Triple femicidio en contexto de narcotráfico Florencio Varela detenido tumbas

Giménez fue puesto a disposición de la Justicia y en las próximas horas será indagado por los motivos de los que se lo imputa. Las autoridades continúan con los procedimientos para dar con otros integrantes de la banda.