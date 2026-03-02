Investigan femicidio seguido de suicidio Concordia

Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

2 de marzo 2026 · 19:03hs
El hecho fue este lunes por la tarde en Concordia.

El hecho fue este lunes por la tarde en Concordia.

Una mujer de 33 años fue hallada sin vida este lunes por la tarde en una vivienda del barrio Los Pájaros de Concordia, en un hecho que es investigado por la Justicia como un presunto femicidio seguido de suicidio. En el mismo inmueble también fue encontrado el cuerpo de un hombre de 31 años, quien sería la pareja de la víctima.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Concordia identificó a la mujer asesinada por su pareja como Priscila Macarena Alanis, de 33 años. En tanto el hombre es Yedro Alcides Alfredo. de 31 años. Al ser hallada la mujer presentaba dos heridas punzocortantes y el hombre murió por ahorcamiento. El hecho ocurrió en la tarde del lunes en una vivienda ubicada en la intersección de calles Los Jilgueros y Las Palomas, en barrio Los Pájaros, de Concordia.

Según se informó oficialmente, alrededor de las 14.30 personal de la Comisaría Séptima acudió a un domicilio de la zona tras recibir un aviso que alertaba sobre una situación preocupante en el interior de la propiedad. Al ingresar a la vivienda, los efectivos constataron la presencia del cuerpo sin vida de la mujer, que presentaba lesiones compatibles con la utilización de un arma blanca.

De inmediato se dio intervención a la Fiscalía en turno y a las áreas correspondientes de la Policía, que iniciaron las actuaciones de rigor. La escena fue preservada para permitir el trabajo de los peritos, quienes llevaron adelante las primeras tareas de relevamiento y levantamiento de pruebas.

En otra dependencia del mismo inmueble, los funcionarios hallaron el cuerpo de un hombre de 31 años, quien, de acuerdo a las primeras observaciones, habría fallecido por ahorcamiento. Las primeras averiguaciones indican que se trataría de la pareja de la mujer encontrada sin vida.

Hipótesis inicial

En base a los indicios recolectados en el lugar y a la disposición en la que fueron encontrados los cuerpos, la principal hipótesis que manejan los investigadores es la de un presunto femicidio seguido de suicidio. No obstante, desde la fuerza policial aclararon que se trata de una línea investigativa preliminar y que será la Justicia la que determine con precisión la mecánica del hecho.

El fiscal interviniente ordenó la realización de las autopsias correspondientes para establecer fehacientemente las causas de muerte, así como también el secuestro de elementos de interés para la causa, entre ellos el arma blanca que habría sido utilizada en el ataque.

Antecedentes de discusiones

Vecinos del barrio que dialogaron con el personal policial señalaron que, días atrás, habían observado a la pareja manteniendo una fuerte discusión en el patio de la vivienda. Si bien no se registraron denuncias formales previas, esos testimonios fueron incorporados a la investigación para intentar reconstruir el contexto en el que se produjo el trágico desenlace.

Algunos residentes de la zona manifestaron su conmoción ante lo ocurrido y describieron a la pareja como personas de trato reservado. “Escuchamos que discutían hace unos días, pero nunca imaginamos algo así”, comentó una vecina.

Investigación en curso

Hasta el momento no se difundieron las identidades de las personas fallecidas, en resguardo de sus familiares. Tampoco se brindaron mayores detalles sobre la situación personal o laboral de la pareja.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias precisas en las que ocurrieron los hechos y confirmar si efectivamente se trató de un femicidio seguido de suicidio o si existió otra dinámica.

Mientras tanto, el barrio Los Pájaros permanece conmocionado por un nuevo hecho de violencia extrema que vuelve a poner en foco la problemática de la violencia de género y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y acompañamiento ante situaciones de conflicto en el ámbito doméstico.

