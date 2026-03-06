Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

Dolor para Javier Milei: murió Robert, uno de sus perros clonados

Murió Robert, uno de los perros clonados del presidente Javier Milei, tras una cirugía por un tumor. Tenía casi ocho años. Su muerte generó reacciones en redes.

6 de marzo 2026 · 12:20hs
Dolor para Javier Milei: murió Robert

Dolor para Javier Milei: murió Robert, uno de sus perros clonados.

Robert, uno de los perros del presidente argentino Javier Milei, murió en las últimas horas, según informaron fuentes cercanas al mandatario. La noticia generó numerosas reacciones en redes sociales entre seguidores del jefe de Estado y usuarios que seguían de cerca la relación del presidente con sus mascotas.

El animal formaba parte del grupo de mastines ingleses que acompañan a Milei y que el propio mandatario ha mencionado en distintas entrevistas como una parte importante de su vida personal. A lo largo de los años, el presidente ha hablado públicamente sobre el vínculo que mantiene con sus perros, a quienes considera parte de su entorno más cercano.

Adiós a Robert, el mastín que acompañaba a Javier Milei

Perros de Javier Milei (1).jpeg

De acuerdo con lo consignado por el medio Perfil, el líder libertario llamó Robert al animal en homenaje al economista estadounidense Robert Lucas. Dentro del particular "consejo de asesores" que Milei ha mencionado en diversas oportunidades, Robert ocupaba un lugar especial: según relató el propio mandatario, el perro tenía la función simbólica de "ver sus fallas, contenerlo emocionalmente y pelear contra la oscuridad".

Para mediados de febrero, Robert estaba próximo a cumplir ocho años, que es el límite de vida aproximado que suelen alcanzar los perros clonados.

El animal padecía un tumor de difícil intervención. Conociendo los riesgos, Milei decidió someterlo a una cirugía en la clínica Burgess, ubicada en el partido bonaerense de San Isidro. Aunque el perro logró superar la operación, falleció durante el proceso de recuperación menos de 48 horas después.

La noticia generó múltiples mensajes de condolencias por parte de simpatizantes del presidente en redes sociales, quienes recordaron las frecuentes menciones de Milei a sus perros en entrevistas, actos públicos y publicaciones digitales.

Los mastines ingleses del mandatario han sido un tema recurrente en su vida pública. En numerosas ocasiones, Milei se ha referido a ellos por nombre y ha señalado que cumplen un rol importante en su rutina cotidiana y en su vida personal.

Hasta el momento, la Presidencia no emitió un comunicado oficial sobre la muerte de Robert.

Javier Milei Perro Fallecimiento
