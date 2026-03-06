Uno Entre Rios | El País | Familia

La textil de la familia de la ex primera dama reduce aportes para evitar despidos

La crisis textil golpea al Grupo Altatex, de la familia Awada: acordó con gremios pagar durante tres meses el 70% del salario como no remunerativo.

6 de marzo 2026 · 13:36hs
El año pasado la empresa inauguró una nueva planta en Tigre, para la que invirtió más de 10 millones de dólares. La instalación apuntaba a convertirse en una base logística y productiva capaz de distribuir más de 10 millones de prendas al año. En ese contexto, la familia Awada había manifestado su respaldo a la política económica del gobierno nacional.

"Estoy a favor de la apertura de importaciones. Tiene que servir para regular los precios locales, para que no haya abusos", había declarado Daniela Awada, presidente de Altatex, en 2025 en una entrevista con La Nación.

Crisis en Altatex, la empresa de la familia de la ex primera dama: recortan cargas patronales

Sin embargo, el escenario económico resultó más complejo de lo esperado y la crisis del sector terminó alcanzando también a la empresa familiar. Según un documento al que accedió LPO, Altatex informó un acuerdo con los gremios para reducir temporalmente el pago de cargas patronales, una medida que busca evitar decisiones más drásticas como despidos o recortes de personal.

El convenio, homologado por el Ministerio de Capital Humano, fue firmado con la Unión Cortadores de la Indumentaria (UCI), el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines de la República Argentina (Setia) y el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (Soiva).

El acuerdo establece que entre febrero y abril la empresa liquidará el 70% de los salarios como concepto no remunerativo, lo que implica que no se aplicarán aportes ni contribuciones a la seguridad social sobre ese porcentaje. El documento aclara, no obstante, que el salario neto de los trabajadores no se verá afectado y que los aportes destinados a la obra social y a los sindicatos se realizarán sobre el 100% del salario bruto.

La medida se apoya en el Decreto 633/2018, que habilita a las empresas a reducir temporalmente las cargas patronales cuando demuestran una situación de crisis ante la Secretaría de Trabajo. Este mecanismo también puede aplicarse en el marco de un Procedimiento Preventivo de Crisis.

Desde el sector explican que este tipo de acuerdos suelen funcionar como una instancia previa a medidas más severas. "Es el paso anterior a echar gente. El empleador dice 'vamos a bajar las cargas para poder pagar salarios'. Es una herramienta de negociación para intentar evitar despidos", explicó un abogado laboralista que conoce al detalle este tipo de conflictos.

En la práctica, este tipo de decisiones suele combinarse con otras medidas de emergencia dentro de las empresas, como adelanto de vacaciones, suspensión de turnos, freno temporal de la producción o suspensiones acordadas con los trabajadores, en un intento por sostener la actividad y evitar una reducción de personal.

