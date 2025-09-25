Uno Entre Rios | El País | femicidio

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas en vivo por Tik Tok

Las tres jóvenes fueron torturadas y asesinadas en Florencio Varela. Los cuerpos presentaban un mensaje mafioso ligado a una disputa narco.

25 de septiembre 2025 · 08:32hs
El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó este jueves que las torturas previas a los asesinatos de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron transmitidos en directo a través de la red social Tik Tok, en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas. En ese sentido, se conoció que el narco peruano autor de los femicidios afirmó: "Esto es lo que les pasa a los que me roban droga".

Fotos gentileza María Eugenia Sarli

triple crimen narco peruano

Las tres jóvenes fueron torturadas y luego asesinadas en Florencio Varela, a donde habían sido llevadas engañadas tras una propuesta de una fiesta sexual por la que les iban a pagar 300 dólares a cada una.

Trascendió que días pasados, Lara, la chica de 15 años, le habría robado 2 o 3 kilos de cocaína a un ladero de este narco poderoso, de nacionalidad peruana, que vive en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

El triple femicidio

El hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (21) y Lara Gutiérrez (15) en una vivienda de Florencio Varela reveló un crimen de extrema violencia con sello narco. Las tres jóvenes habían desaparecido el viernes y fueron encontradas el miércoles, tras haber sido torturadas y abusadas durante tres horas.

De acuerdo con la investigación, las víctimas fueron engañadas con la promesa de participar de una fiesta sexual a cambio de 300 dólares, pero se trató de una emboscada. Una de las hipótesis apunta a que una o dos de las chicas se habrían quedado con cuatro kilos de cocaína o 100 mil dólares, lo que desencadenó el brutal castigo.

Operativos y disputa narco

La Justicia ordenó allanamientos en la villa 21-24 Zabaleta y busca a un capo narco peruano que operaba en la 1-11-14, sospechado de haber dado la orden. Las fuerzas de seguridad sostienen que el ataque estuvo vinculado a una represalia interna dentro de la organización criminal.

Reclamos y críticas políticas

Los familiares de las víctimas reclamaron justicia y cuestionaron al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por no haberse acercado a acompañarlos. “Es un cobarde”, dijo el abuelo de dos de las jóvenes. En tanto, la madre de Morena pidió entre lágrimas: “Quiero justicia. Quiero la cabeza de todos, por favor”.

femicidio Tik Tok
