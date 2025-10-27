Tragedia en Misiones: se confimó que el conductor del auto que chocó al colectivo iba alcoholizado

El análisis post mortem practicado sobre el automovilista que provocó la tragedia confirmó que manejaba con 3.0 gramos de alcohol por litro de sangre

Tragedia en Misiones se ocasionó tras la colisión de un auto con un colectivo

Se confirmó en la mañana de este lunes que Rafael Gonzalo Ortiz Jordán, el conductor del Ford Focus que el domingo chocó al colectivo que cayó por el puente del arroyo Yazá, en Campo Viera, provincia de Misiones, manejaba con 3.0 gramos de alcohol por litro de sangre, provocando una tragedia. Producto de la colisión, murieron nueve personas y hubo múltiples heridos, de los cuales 14 permanecen internados.

Un vocero oficial del caso confirmó que el análisis post mortem practicado sobre el cadáver de a Rafael Gonzalo Ortiz Jordán, de 34 años, arrojó que al momento del siniestro vial sobre ruta nacional 14 presentaba intoxicación alcohólica aguda, y manejaba con seis veces más alcohol en sangre que lo permitido por ley, ya que en la provincia norteña se admite que conductores de autos particulares pueden manejar con hasta 0.5 de la citada medida, publicó El Territorio.

Contrario a ello, el chofer del colectivo, Nicolás Tarnowski, de 29 años, dio negativo el test de alcoholemia.

Audios de terror

Por otra parte, trascendieron audios que el mismo Ortiz Jordán habría enviado a un amigo en los instantes previos al desastre. Se trataría de una prueba elocuente de su estado etílico y de la premeditación del hecho.

“Haceme el aguante, por favor. Me acabo de separar, la mandé a la puta a mi mujer. Peleé con toda la familia. No sé dónde puta estoy. Estoy yendo como a 180 parejo en la ruta”, habría manifestado en un audio enviado a un amigo", fue uno de los mensajes que mandó.

Luego reconoció: “Voy a 180, 190… recién mordí la banquina y casi me pegué un palo”, y se río; pero en el siguiente audio parecía llorar: “Me quiero pegar un palo más o menos, no sé. Se va a la puta todo. Te juro que tengo unas ganas de morirme, boludo. Se fue a la puta todo, vieja”.

El material ya está incorporado al expediente de la tragedia. También el celular de Ortiz Jordán será peritado.

Tragedia que se cobró nueve vidas

La tragedia protagonizada este domingo por un automóvil Ford Focus y un colectivo de la empresa Sol de Norte en Campo Viera, tuvo un triste desenlace, con nueve fallecidos, y continúa conmocionando a toda la provincia, debido a la pérdida de jóvenes estudiantes.

En total, de los fallecidos, siete eran estudiantes universitarios que cursaban en las facultades de Arte y Diseño e Ingeniería de Oberá dependiente de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM).

Por otra parte, se registraron 29 heridos, de los cuales 14 continúan internados. Sus edades que oscilan entre los 5 y los 67 años, y fueron atendidos principalmente en los hospitales de Oberá y de Campo Viera, pero cuatro de los pacientes debieron ser derivados posteriormente al hospital Madariaga de Posadas:

Las víctimas fatales son Gabriela Paola García (26), de Oberá; Magalí Lilén Belén Amarilla (22), de Campo Ramón; Katia Bupvilofsky (24), de Oberá; Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34) -conductor del Focus-, de Oberá; Ángelo Tadeo Alpuy (19), de Eldorado, Elian Natanael Alvez (25), de El Alcázar; Jonás Luis Dávalos (20), de Eldorado; Enzo León (19), de Eldorado y Brian Hobos (19), de Wanda.

Decretan dos días de duelo

Tras el siniestro vial, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, decretó dos días de duelo provincial (sin asueto) en el territorio misionero por la tragedia vial ocurrida sobre la ruta nacional 14, en Campo Viera.

"Acompaño con profundo pesar y dolor a las familias que están sufriendo la pérdida irreparable y a todo el pueblo misionero", expresó el mandatario provincial en sus redes sociales.