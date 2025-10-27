Desde su prisión domiciliaria en Asunción, Kueider celebró la implementación de la Boleta Única.

Desde su prisión domiciliaria en Asunción, el ex senador Edgardo Kueider reivindicó su rol en la aprobación de la Boleta Única y denunció persecución política.

El ex senador nacional Edgardo Kueider, actualmente bajo prisión domiciliaria en la ciudad de Asunción, Paraguay , destacó su participación en la votación de la Ley que impuso la Boleta Única de Papel en la Argentina.

"Estoy orgulloso de haber impulsado en el Senado el sistema de Boleta Única, que hoy el país ha estrenado con notable éxito. Un salto enorme hacia la calidad institucional y en el ejercicio de la democracia", señaló en una publicación en su cuenta de Instagram.

Kueider está imputado por distintos delitos tanto en la Justicia paraguaya como en la argentina, tras su detención en la triple frontera, cuando intentaba contrabandear 200.000 dólares.

"Los costos políticos de haber impulsado esta y otras iniciativas hoy se expresan en causas judiciales inventadas por sectores políticos que no pueden tolerar mecanismos más transparentes de representatividad", se defendió Kueider.

En esa línea, agregó: "El tiempo y la verdad siempre van a triunfar".

El ex senador finalizó su comunicado felicitando a "los legítimos triunfadores" de las elecciones de este domingo, que "son ni más ni menos que los ciudadanos que ejercieron con total libertad y transparencia su derecho a elegir y ser elegidos".