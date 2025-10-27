Uno Entre Rios | El País | Crimen

Crimen de Diego Fernández: Cristian Graf fue sobreseído

El juez Litvack resolvió sobreseer a Cristian Graf, acusado de encubrir el crimen del joven hallado enterrado en una casa del barrio de Coghlan

27 de octubre 2025 · 15:12hs
El juez en lo Criminal y Correccional Alejandro Litvack sobreseyó este lunes a Cristian Graf, de 57 años, en la causa por el presunto encubrimiento del crimen de Diego Fernández, el adolescente hallado enterrado en el jardín de su casa del barrio porteño de Coghlan. Graf había sido imputado por encubrimiento agravado y ocultamiento de pruebas luego de que, en mayo de este año, un grupo de obreros encontrara los restos de Fernández durante una excavación. El caso conmocionó a la comunidad por haberse reactivado después de casi cuatro décadas.

La declaración de Cristian Graf

El 17 de octubre, Graf declaró durante más de tres horas ante el magistrado y negó haber tenido cualquier tipo de participación en el homicidio o en el entierro del cuerpo. En su testimonio, aseguró que el adolescente fue enterrado “en un terreno lindero” y que desconocía por completo que había un cadáver en el perímetro de su propiedad.

El imputado contó que había conocido a Fernández en 1983, cuando ambos compartían colegio, pero que nunca volvieron a tener contacto. Sin embargo, un informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) determinó que los restos fueron hallados dentro del terreno de Graf, lo que inicialmente lo dejó bajo sospecha.

Un crimen que sigue sin culpables

Diego Fernández desapareció el 26 de julio de 1984, cuando tenía 16 años. Según relató su madre, Irma Lima, ese día “pidió plata para el colectivo, dijo que iba a lo de un compañero y se fue comiendo una mandarina”. Desde entonces, no volvió a verlo.

El hallazgo de sus restos, 41 años después, reabrió una causa que había permanecido inactiva durante décadas. Sin embargo, el paso del tiempo imposibilitó avanzar con una imputación por homicidio, ya que ese delito prescribe a los 15 años según la legislación argentina.

Decisión judicial y cierre del caso

El fiscal del caso no acusó a Graf por homicidio, y el juez Litvack consideró que no existían pruebas suficientes para sostener un encubrimiento. Por ello, dictó su sobreseimiento y dejó sin efecto cualquier restricción judicial sobre el acusado.

Con esta resolución, la causa por el crimen de Diego Fernández queda prácticamente cerrada y sin responsables identificados. A más de cuatro décadas del hecho, la investigación se encamina a quedar impune, pese a los esfuerzos de la familia por conocer la verdad.

