Cristina Fernández saludó desde su balcón tras la derrota de Fuerza Patria.

Cristina Fernández saludó y bailó desde el balcón de su domicilio en Constitución tras la derrota de Fuerza Patria ante La Libertad Avanza en las legislativas.

Luego de que se conocieran los resultados de las elecciones legislativas de este domingo, en las que La Libertad Avanza (LLA) se impuso con el 40,68% de los votos por sobre el 31,69% de Fuerza Patria, la ex presidenta Cristina Fernández salió al balcón de su departamento, saludó brevemente a los militantes que la arengaban y bailó al ritmo de una canción .

Apenas pasadas las 21.30, cuando desde el Gobierno ya festejaban el triunfo, la líder kirchnerista se asomó al balcón de San José 1111, en donde cumple arresto domiciliario. Sonriente, saludó a los militantes y (en un gesto que ya se volvió habitual) comenzó a bailar al ritmo de una murga que estaba abajo. En medio de un descontento generalizado producto de la derrota electoral y al cabo de solo nueve minutos, se retiró al interior de su hogar.

La concurrencia en la casa de Cristina Fernández fue similar a la de los comicios del domingo 7 de septiembre, pero con más movimiento en la calle. Se multiplicaron las parrillas y los puestos ambulantes que ofrecían banderas, remeras y stickers con consignas partidarias. A diez cuadras de allí, la sede del Partido Justicialista porteño, en San José 181, fue elegida como punto de encuentro para seguir el escrutinio de las elecciones legislativas.

La expresidenta había marcado la cancha en la interna peronista al recibir ese mismo día a Jorge Taiana y Mariano Recalde, los principales candidatos de Fuerza Patria en la provincia y la ciudad de Buenos Aires, y al dirigente social Juan Grabois. Durante la jornada electoral también estuvo en el departamento del barrio porteño de Constitución su hijo Máximo Kirchner, quien luego partió nuevamente hacia La Plata.

La militancia había comenzado a llegar cerca de las 16 a San José y Humberto Primo y, para cerca de las 18, ya eran cientos de personas. En paralelo, en el búnker de Fuerza Patria en la Ciudad (sede del PJ porteño de San José 181) los candidatos Mariano Recalde, Kelly Olmos y Lucía Cámpora seguían los resultados con menor militancia que en la casa de la ex presidenta.