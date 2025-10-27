Máximo Kirchner mostró su incomodidad durante el discurso de Kicillof.

Tensión en el acto de Fuerza Patria: los gestos de Máximo Kirchner durante el discurso de Kicillof dejaron entrever su malestar tras la derrota electoral.

Cerca de la medianoche del domingo, mientras Axel Kicillof pronunciaba su discurso tras la derrota de Fuerza Patria en las elecciones legislativas, Máximo Kirchner dejó entrever su malestar y desconcierto en dos momentos del acto .

El primer gesto llegó cuando el gobernador bonaerense saludó a los funcionarios provinciales. "Quiero agradecer, primero, a quienes andan por ahí, a los intendentes y a las intendentas de la provincia de Buenos Aires por cuidar a su gente", fueron las palabras de Kicillof. Al terminar la frase, Máximo se ajustó el cinturón y arqueó las cejas, un movimiento que no pasó desapercibido entre los presentes.

Tensión en el escenario: la reacción de Máximo Kirchner al discurso de Kicillof

Acto seguido, Kicillof hizo extensivo el agradecimiento a Sergio Massa y al mismo Máximo quien, al oír su nombre, hizo un tibio aplauso. Luego, el gobernador bonaerense también evocó a la expresidenta Cristina Kirchner, pero su hijo volvió a mostrarse inconmovible.

El segundo gesto vino al terminar el discurso. En ese momento, las cámaras captaron al diputado nacional bajando del escenario a paso acelerado, mordiéndose los labios y con el rostro decorado con un nítido gesto de incredulidad ante lo recién acontecido arriba de las tablas.