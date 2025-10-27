Uno Entre Rios | El País | Máximo Kirchner

Máximo Kirchner mostró su incomodidad durante el discurso de Kicillof

Tensión en el acto de Fuerza Patria: los gestos de Máximo Kirchner durante el discurso de Kicillof dejaron entrever su malestar tras la derrota electoral.

27 de octubre 2025 · 14:50hs
Cerca de la medianoche del domingo, mientras Axel Kicillof pronunciaba su discurso tras la derrota de Fuerza Patria en las elecciones legislativas, Máximo Kirchner dejó entrever su malestar y desconcierto en dos momentos del acto.

El primer gesto llegó cuando el gobernador bonaerense saludó a los funcionarios provinciales. "Quiero agradecer, primero, a quienes andan por ahí, a los intendentes y a las intendentas de la provincia de Buenos Aires por cuidar a su gente", fueron las palabras de Kicillof. Al terminar la frase, Máximo se ajustó el cinturón y arqueó las cejas, un movimiento que no pasó desapercibido entre los presentes.

Tensión en el escenario: la reacción de Máximo Kirchner al discurso de Kicillof

Acto seguido, Kicillof hizo extensivo el agradecimiento a Sergio Massa y al mismo Máximo quien, al oír su nombre, hizo un tibio aplauso. Luego, el gobernador bonaerense también evocó a la expresidenta Cristina Kirchner, pero su hijo volvió a mostrarse inconmovible.

El segundo gesto vino al terminar el discurso. En ese momento, las cámaras captaron al diputado nacional bajando del escenario a paso acelerado, mordiéndose los labios y con el rostro decorado con un nítido gesto de incredulidad ante lo recién acontecido arriba de las tablas.

