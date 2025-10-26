Uno Entre Rios | El País | Misiones

Tragedia en Misiones: un micro de larga distancia cayó a un arroyo y al menos dos personas murieron

El accidente ocurrió sobre la Ruta 14, en Misiones. El colectivo impactó con un auto y cayó desde varios metros de altura

26 de octubre 2025 · 10:32hs
Al menos dos personas murieron luego de que un micro de larga distancia cayera a un arroyo tras chocar con un auto en Misiones. El trágico episodio ocurrió durante la madrugada de este domingo en el kilómetro 892 de la Ruta 14, entre las localidades de Oberá y Campo Viera.

Desde Oberá hacia Dos de Mayo

Hasta el momento se logró establecer que el colectivo de la empresa Sol del Norte impactó contra un auto Ford Focus que circulaba en sentido contrario, golpeó y rompió el guardarraíl, y terminó cayendo al arroyo Yazá.

De acuerdo al relato de varios testigos, en el momento del siniestro había una espesa niebla que reducía considerablemente la visibilidad sobre la ruta. Desde la madrugada la ruta permaneció totalmente interrumpida debido a las tareas de rescate que continúan en la zona.

Los medios locales especificaron que las víctimas fatales son el conductor del auto y una joven que fue encontrada sobre la ruta y que aparentemente viajaba en el micro.

Al lugar se trasladaron efectivos de la Unidad Regional II de Oberá, dotaciones de Bomberos de la Policía y Voluntarios, junto a personal de la Comisaría de Campo Viera, División Seguridad Vial y Policía Científica.

Sumado a ello, equipos médicos del Ministerio de Salud Pública asistieron y trasladaron a los heridos a los hospitales locales. Por el momento se informó que 20 personas fueron llevadas al Hospital SAMIC de Oberá y otros cuatro al hospital de Campo Viera con diversas heridas.

El colectivo había partido desde Oberá hacia Dos de Mayo, continuando luego por la Ruta Nacional 12, teniendo como destino la ciudad de Puerto Iguazú. Hasta el momento, no se brindó la lista oficial de pasajeros, ya que el servicio permite ascensos durante el recorrido y no están los datos finales.

