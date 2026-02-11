Uno Entre Rios | El País | Santa Fe

Continúan las negociaciones en Santa Fe mientras persiste el reclamo policial

Funcionarios provinciales presentaron una propuesta a los policías que protestan por salarios. Aún no hubo acuerdo.

11 de febrero 2026 · 07:48hs
Continúan las negociaciones en Santa Fe mientras persiste el reclamo policial

Uno Santa Fe

La reunión entre los funcionarios de Santa Fe y el abogado que representa a los policías que realizan desde hace días una protesta frente a la Jefatura de la Unidad Regional II se extendió hasta pasada la 1 de este miércoles en la sede local de Gobernación.

En forma paralela, los agentes que no se plegaron a la manifestación cumplieron con los servicios de patrullajes mínimos, muchos de los cuales fueron encabezados o realizados por personal jerárquico de la Unidad Regional II.

Marcos Camino podría dejar Los Palmeras: ¿fin de una era en la cumbia santafesina?

Marcos Camino podría dejar Los Palmeras: ¿fin de una era en la cumbia santafesina?

En Entre Ríos policías anunciaron una manifestación pacífica para marzo

En Entre Ríos policías anunciaron una manifestación pacífica para marzo

Según consignó UNO Santa Fe, durante la reunión que culminó poco después de la 1 de hoy, los ministros Pablo Cococcioni, de Justicia y Seguridad, y Pablo Olivares, de Economía, presentaron una serie de propuestas al abogado Gabriel Sarla, quien representa a los manifestantes.

Si bien no trascendieron detalles del ofrecimiento oficial, los voceros consultados esta mañana señalaron que el vocero de los policías deberá transmitirla a los manifestantes en el lugar de la protesta. Se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento ya sea a favor o en contra de la propuesta oficial.

LEER MÁS: En Entre Ríos policías anunciaron una manifestación pacífica para marzo

Cuál es el motivo del reclamo policial

Los policías que participan de la protesta frente a Jefatura reclaman no solo una actualización salarial. Aseguran que las condiciones laborales se volvieron insostenibles. En el pliego de quejas aparecen las largas jornadas, la falta de descanso adecuado y la necesidad de recurrir a servicios adicionales para completar ingresos.

El hecho que detonó la manifestación fue la muerte del suboficial Oscar Valdez. Conocido como “Chimi”, Valdez atravesaba problemas de salud mental y se encontraba con carpeta médica. El 4 de febrero tomó el arma reglamentaria de una compañera y se disparó. Dos días después, falleció en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA)

La protesta escaló en tensión a partir del lunes a la noche cuando un grupo de familiares de policías y efectivos retirados recibieron la orden de los jefes de la Unidad Regional II de despejar el ingreso. Entonces hubo un incidente con algunos forcejeos. La situación no pasó a mayores, pero la concentración permaneció en el lugar durante todo el martes sobre avenida Ovidio Lagos que tuvo cortado el tránsito todo el tiempo.

También, durante una conferencia de prensa, el ministro de Cococcioni afirmó que 20 efectivos fueron pasados a disponibilidad por haber participado de la protesta y el Ministerio Público de la Acusación abrió una investigación para establecer si esos agentes cometieron el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

Santa Fe reclamo policial
Noticias relacionadas
santa fe: el gobierno aplicara sanciones por la protesta en la jefatura de policia de rosario

Santa Fe: el gobierno aplicará sanciones por la protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Santa Fe: cambiaron baldosas podotáctiles que habían puesto al revés.

Santa Fe: cambiaron baldosas podotáctiles que habían puesto al revés

Se presentó la Copa Túnel Subfluvial 2026: premios por $36 millones y partidos desde marzo.

Se presentó la Copa Túnel Subfluvial 2026: premios por $36 millones y partidos desde marzo

Ensenada: una bebé de un año murió en un hospital y constataron signos de abuso sexual

Ensenada: una bebé de un año murió en un hospital y constataron signos de abuso sexual

Ver comentarios

Lo último

Invitan a un taller de máscaras y antifaces de carnaval en el Museo Casa de Gobierno

Invitan a un taller de máscaras y antifaces de carnaval en el Museo Casa de Gobierno

La Justicia desestimó la demanda del exnovio de Martín Cirio y falló a favor del influencer

La Justicia desestimó la demanda del exnovio de Martín Cirio y falló a favor del influencer

Ensenada: una bebé de un año murió en un hospital y constataron signos de abuso sexual

Ensenada: una bebé de un año murió en un hospital y constataron signos de abuso sexual

Ultimo Momento
Invitan a un taller de máscaras y antifaces de carnaval en el Museo Casa de Gobierno

Invitan a un taller de máscaras y antifaces de carnaval en el Museo Casa de Gobierno

La Justicia desestimó la demanda del exnovio de Martín Cirio y falló a favor del influencer

La Justicia desestimó la demanda del exnovio de Martín Cirio y falló a favor del influencer

Ensenada: una bebé de un año murió en un hospital y constataron signos de abuso sexual

Ensenada: una bebé de un año murió en un hospital y constataron signos de abuso sexual

Lautaro Molaro fue imputado por el homicidio de Luciano Emerí en Cerrito

Lautaro Molaro fue imputado por el homicidio de Luciano Emerí en Cerrito

Celebremos juntos el día de San Valentín

Celebremos juntos el día de San Valentín

Policiales
Lautaro Molaro fue imputado por el homicidio de Luciano Emerí en Cerrito

Lautaro Molaro fue imputado por el homicidio de Luciano Emerí en Cerrito

San Benito: detectaron cinco personas bajo condiciones de trabajo esclavo

San Benito: detectaron cinco personas bajo condiciones de trabajo esclavo

Detuvieron a un hombre con un arma casera tras una pelea vecinal en Paraná

Detuvieron a un hombre con un arma casera tras una pelea vecinal en Paraná

Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Colectivo en prácticas de manejo chocó contra vivienda en Parque Varisco

Colectivo en prácticas de manejo chocó contra vivienda en Parque Varisco

Ovación
La Selección Argentina de sóftbol se jugará por todo en Colombia

La Selección Argentina de sóftbol se jugará por todo en Colombia

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Beltrán seguirá en el arco y la vuelta de Armani deberá esperar en River

Beltrán seguirá en el arco y la vuelta de Armani deberá esperar en River

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

La entrerriana Manuela González se suma a la Preselección Nacional de Básquet 3×3

La entrerriana Manuela González se suma a la Preselección Nacional de Básquet 3×3

La provincia
Invitan a un taller de máscaras y antifaces de carnaval en el Museo Casa de Gobierno

Invitan a un taller de máscaras y antifaces de carnaval en el Museo Casa de Gobierno

La Multisectorial se moviliza este miércoles contra la reforma laboral

La Multisectorial se moviliza este miércoles contra la reforma laboral

Maximiliano Benítez: La baja de la edad de punibilidad es inútil, innecesaria y perjudicial

Maximiliano Benítez: "La baja de la edad de punibilidad es inútil, innecesaria y perjudicial"

Entre Ríos: miércoles inestable con probabilidad de lluvias

Entre Ríos: miércoles inestable con probabilidad de lluvias

Entre Ríos: hoy se posterga el service de autos y motos hasta que el ruido asusta

Entre Ríos: hoy se posterga el service de autos y motos hasta que el ruido asusta

Dejanos tu comentario