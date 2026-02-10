Uno Entre Rios | El País | Santa Fe

Santa Fe: el gobierno aplicará sanciones por la protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Desde el Ejecutivo de Santa Fe aseguraron que "no hubo acuartelamiento" y que el patrullaje se mantuvo durante la madrugada

10 de febrero 2026 · 10:06hs
Santa Fe: el gobierno aplicará sanciones por la protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Este martes se puso en marcha una nueva protesta frente a la Jefatura de la Unidad Regional II. Al respecto, las autoridades provinciales aseguraron que no hubo acuartelamiento, confirmaron que el patrullaje se mantuvo durante la madrugada pese al clima tenso en el sur de Rosario en Santa Fe y precisaron que no hubo delitos sin ser atendidos por acción policial. La manifestación en torno a un reclamo salarial incluyó la quema de cubiertas sobre avenida Ovidio Lagos. Ante el despliegue de quienes estaban en la calle, grupos de combate intervinieron para prevenir el bloqueo del portón de ingreso y egreso de los móviles, publica UNO Santa Fe.

policía Santa Fe

A primera hora de este martes había una gran cantidad de patrulleros y motocicletas de la fuerza apostados a la altura del cruce con calle Gutiérrez, en la mano que va hacia el norte. El Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) anunció un corte de tránsito total en ambos sentidos y recomendó evitar la zona en el arranque de la jornada.

Manifestación policía de Santa Fe

Nueva protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

La concentración en el sur de la ciudad generó una escena similar a la que se había registrado la semana anterior con un bloqueo del paso vehicular que se extendió por algunas horas. Desde el Poder Ejecutivo provincial aclararon que el patrullaje no se resintió entre la noche del lunes y la madrugada siguiente.

En simultáneo con la protesta, la policía hizo un operativo en Aborígenes Argentinos al 6300. El procedimiento concluyó con un menor de edad bajo arresto y el secuestro de un arma de fuego.

Aplicarán duras sanciones

La manifestación incluyó a personas encapuchadas e incluso a algunas que usaban barbijo. Mientras trabajaban para normalizar la actividad en la Jefatura de la Unidad Regional II, las autoridades anticiparon "duras sanciones" para los agentes que dejaron de prestar servicio.

Entre los familiares y demás participantes de la protesta había allegados a efectivos desplazados de sus funciones en la gestión actual del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. Algunos fueron imputados y se encuentran bajo prisión preventiva.

Santa Fe Policía
