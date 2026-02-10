Uno Entre Rios | El País | Indec

Indec: la inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en 12 meses

El Indec informó este martes que el costo de vida subió un 2,9% en el primer mes del año y acumuló 32,4% en el último año. Hubo una fuerte suba de alimentos.

10 de febrero 2026 · 17:05hs
Según el Indec, la inflación de enero fue de 2,9%. 

La inflación de enero fue de 2,9 por ciento, con una fuerte alza en los precios de los alimentos, según informó el Indec. En tanto que el IPC registró un alza interanual de 32,4%.

La división de mayor aumento en el mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), seguida de Restaurantes y hoteles (4,1%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%).

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).

