Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Este domingo quedaron vacantes los pozos millonarios que puso en juego el Quini 6. En el Siempre Sale hubo 22 ganados, dos de ellos son de Entre Ríos.

Este domingo hubo un nuevo sorteo del Quini 6 y los pozos millonarios quedaron vacantes.

Los principales pozos millonarios quedaron vacantes en el sorteo que realizó el Quini 6 en la noche de este domingo. En el Siempre Sale, en tanto, hubo 22 gandores con cinco aciertos y dos son de Entre Ríos.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, el miércoles, en total habrá en juego 12.200 millones de pesos.

El Quini 6 pone en juego un pozo de 11.300 millones de pesos y crece la expectativa para el sorteo del domingo

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron: 12-29-23-45-00-43. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el sorteo del próximo miércoles $6.015.882.600.

En el caso de La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron 29-13-18-44-31-01. Tampoco hubo ganadores y en el próximo sorteo se pondrán en juego $3.301.770.402.

Mientras que en La Revancha aparecieron estos números: 03-19-23-02-25-20. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $1.124.700.206.

En el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 29-22-09-27-01-00. Aquí hubo 22 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $22.785.020. Dos de los afortunados son de Entre Ríos.