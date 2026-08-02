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El patentamiento de autos cayó un 30,6% interanual en julio

Durante el mes de julio, el patentamiento de autos cayó un 30,6% internual. Además, retrocedió un 7% mensual según los números de junio.

2 de agosto 2026 · 21:32hs
El patentamiento de autos cayó un 30

El patentamiento de autos cayó un 30,6% interanual en julio.

El patentamiento de autos cayó 30,6% interanual durante julio, hasta las 43.758 unidades, y retrocedió más de un 7% mensual, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

LEER MÁS: Indec: crecieron los patentamientos en junio, aunque cayeron los de autos

Datos de la baja en el patentamiento de autos

El descenso de julio respecto al mismo mes de 2025 significó que se vendieron 19.060 vehículos menos que los 62.818 registrados hace un año. En la comparación mensual se produjo un declive del 7,7%, ya que en junio se habían patentado 47.415 rodados.

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La venta de motos 0 km creció 30,4% en julio.

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De esta forma, en los siete meses acumulados del año se patentaron 339.359 unidades, lo que representa un 12,8% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 389.367 vehículos.

Entre las marcas, Toyota lideró nuevamente en el séptimo mes del año con 7.101 unidades vendidas, seguida por Fiat (5.244) y Volkswagen, que completó el podio (5.073).

Por detrás aparecen Ford (4.165), Chevrolet (3.704), Peugeot (2.452), Renault (2.425), Citroën (1.671), Jeep (1.086) y Nissan (999).

En relación con los modelos, el liderazgo de patentamientos en julio siguió siendo de la Toyota Hilux con 2.812 unidades, seguida por el Fiat Cronos con 2.122 unidades patentadas, y el podio lo completó la Ford Ranger con 1.768 unidades registradas.

Patentamiento autos julio
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