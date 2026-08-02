Javier Milei definió a su candidato a vice para las próximas elecciones

El presidente Javier Milei confirmó que ya tiene definido a su compañero de fórmula para disputar la reelección en los próximos comicios, aunque optó por mantener en reserva la identidad de su elegido.

En una entrevista brindada al Diario de Río Negro, el Jefe de Estado sorprendió al ratificar las definiciones políticas del oficialismo de cara al calendario electoral, al tiempo que volvió a fundamentar la necesidad de eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) debido al gasto público que representan para el Estado.

“Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento", reveló el mandatario. Respecto al sistema de internas, agregó: “Desde antes de ser Presidente estoy en contra de las PASO. No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro, y como si esto fuera poco le cuestan al pagador de impuestos 250 millones de dólares al año. Nuestra vocación es eliminarlas y esperamos que el Congreso acompañe”.

En el plano económico, el Presidente proyectó un ciclo prolongado de expansión y aseguró que las reformas encaradas por su administración permitieron romper años de estancamiento macroeconómico. “Logramos y defendimos a rajatabla el superávit fiscal, bajamos la inflación, sacamos el cepo y las reservas se recomponen, mientras reconstruimos la credibilidad argentina pagando todas y cada una de nuestras obligaciones”, remarcó Milei.

Ante la consulta sobre el impacto de estas medidas en la vida cotidiana de la ciudadanía, el mandatario analizó: “Producto de lo que ya hemos hecho, la actividad económica y el PBI rompieron su techo histórico, y vamos a tener tres años seguidos de crecimiento por primera vez en 15 años. Es normal que aún haya argentinos que no perciben en su bolsillo esta tendencia de mejora. Arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo, y no le vamos a mentir a la gente con atajos. Estamos poniendo a la Argentina de pie, pero paso a paso, haciendo los deberes”.