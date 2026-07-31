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Informe: Entre Ríos concentra 247.000 hectáreas en manos de extranjeros

Un informe del Observatorio de Tierras reveló que el 3,23% (unas 247.000 hectáreas) de las tierras de Entre Ríos pertenece a propietarios extranjeros.

31 de julio 2026 · 21:46hs
Un informe señala que Entre Ríos concentra 247.000 hectáreas en manos de extranjeros. 

Un informe señala que Entre Ríos concentra 247.000 hectáreas en manos de extranjeros. 

El Observatorio de Tierras advirtió que el proceso de extranjerización de campos avanza sobre una de las regiones estratégicas del país como la Mesopotamia y ubicó a Entre Ríos entre las provincias con mayor presencia de propietarios extranjeros en la cuenca del río Paraná.

En este marco, y según el informe, unas 247.000 hectáreas están en manos de capitales del exterior.

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Detalles del informe

El trabajo, elaborado con datos oficiales, analiza la distribución de la propiedad rural en la Mesopotamia argentina y sostiene que el corredor integrado por Misiones, Corrientes y Entre Ríos concentra algunos de los departamentos más comprometidos del país en materia de extranjerización de la tierra.

En relación a la provincia de Entre Ríos, el informe da cuenta que la propiedad extranjera se encuentra repartida entre distintas nacionalidades, aunque con predominio de capitales uruguayos y europeos.

En un tramo, el informe indica que La Paz es el departamento con mayor nivel de extranjerización en todo Entre Ríos, con el 8,76% de su superficie en manos extranjeras. El segundo escalón del podio lo ocupa Gualeguay, con 8,57%. En tanto que, más atrás aparecen Concordia, con el 5,68%, y Federal, con el 3,78%.

Además, el relevamiento del Observatorio de Tierras muestra que los capitales uruguayos poseen la mayor superficie de tierras rurales en todo el territorio entrerriano, con más de 44.000 hectáreas.

Otros datos en Entre Ríos

Luego vienen capitales europeos, es que detrás aparecen los propietarios de origen italiano, con 40.700 hectáreas; holandés, con 36.000; español, con 34.600; y francés, con 28.500 hectáreas.

En este sentido, también se identifican las diferencias según cada departamento. Por caso, en Concordia predomina el capital alemán, mientras que en Federal sobresale el italiano.

En La Paz y Gualeguay, para continuar con los ejemplos, los dos departamentos con mayor porcentaje de tierras extranjerizadas, predominan inversiones de origen holandés, español y uruguayo.

En este contexto, Juan Echeverría, exdirigente de la Federación Agraria Argentina e integrante de Bases Federadas, oriundo de Hernandarias, describió el impacto que, según sostuvo, ya provoca la concentración de tierras sobre la producción familiar.

“Los pools de siembra y los grandes actores financieros que hacen extractivismo con la agricultura van desplazando al pequeño productor de los campos que tienen alquilados. Hoy se está pagando en mi zona seis quintales fijos por alquilar un campo por un año y ya aparecen pools locales ofreciendo diez quintales”, afirmó.

El informe del Observatorio de Tierras se conoció en medio del debate por el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para eliminar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una iniciativa que genera posiciones contrapuestas entre quienes sostienen que favorecerá las inversiones y quienes advierten sobre un mayor proceso de concentración de la propiedad rural.

Informe Entre Ríos Hectáreas extranjeros
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