Trabajan en una Carta Orgánica del BCRA que apunta a consolidar un esquema de estabilidad monetaria, con mayor autonomía y nuevas reglas para la emisión.

Reforma del BCRA: qué cambios quiere el Gobierno y por qué siguen de cerca los mercados.

El Gobierno nacional acelera la elaboración de un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que busca redefinir el rol de la autoridad monetaria y consolidar el esquema económico basado en el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria.

La propuesta, que el Poder Ejecutivo prevé enviar al Congreso, apunta a revertir aspectos incorporados en la reforma de 2012 y establecer un marco institucional que limite la discrecionalidad en la política monetaria. El objetivo central es que el Banco Central vuelva a concentrarse exclusivamente en preservar el valor de la moneda.

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Un mandato único para el Banco Central

Uno de los principales ejes del proyecto consiste en restablecer el denominado "mandato único". En la práctica, esto implica que la función principal del BCRA será garantizar la estabilidad monetaria, dejando de lado otros objetivos vinculados con el desarrollo económico, el empleo o la inclusión financiera que fueron incorporados durante la modificación de la Carta Orgánica realizada hace más de una década.

Desde el Gobierno sostienen que concentrar las funciones del organismo permitirá fortalecer la credibilidad de la política monetaria y reducir la posibilidad de que objetivos múltiples entren en conflicto entre sí.

Mayor independencia institucional

Otro de los cambios previstos busca reforzar la autonomía del Banco Central frente al Poder Ejecutivo. La iniciativa contempla establecer mecanismos que dificulten futuras intervenciones políticas sobre las decisiones monetarias y otorguen mayor estabilidad a las autoridades de la entidad.

La intención oficial es acercar el funcionamiento del BCRA a modelos de bancos centrales que cuentan con una fuerte independencia operativa y cuya prioridad es el control de la inflación.

Fin del financiamiento monetario al Tesoro

La reforma también propone cerrar definitivamente la posibilidad de financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria.

Durante los últimos años, los Adelantos Transitorios y otros mecanismos permitieron que el Banco Central asistiera al Tesoro Nacional. El proyecto oficial pretende eliminar esa herramienta para impedir que futuros gobiernos recurran a la emisión como fuente de financiamiento del gasto público.

Según el Ejecutivo, esta modificación busca consolidar una regla permanente que acompañe la disciplina fiscal.

Nuevas reglas para las utilidades del BCRA

Otro aspecto incluido en la iniciativa establece cambios sobre el tratamiento de las ganancias obtenidas por el Banco Central.

La propuesta apunta a restringir la distribución de utilidades contables que no representen ingresos efectivamente realizados, evitando que puedan utilizarse para financiar gasto público sin respaldo económico.

Apertura a los activos digitales

Entre las novedades aparece la incorporación de un marco legal que permita contemplar la evolución del sistema financiero digital.

La futura Carta Orgánica buscaría habilitar herramientas que contemplen nuevas formas de activos digitales y los desafíos tecnológicos que enfrenta el sistema monetario, otorgando al Banco Central facultades para actuar dentro de un mercado financiero cada vez más digitalizado.

Un cambio estructuralLa reforma de la Carta Orgánica representa una de las principales iniciativas institucionales del programa económico del Gobierno. Más allá del debate político que seguramente generará en el Congreso, el proyecto busca redefinir el funcionamiento del Banco Central para limitar el financiamiento monetario del Estado, fortalecer su independencia y establecer reglas permanentes orientadas a la estabilidad de la moneda.

De avanzar en el Parlamento, se trataría de una de las modificaciones más relevantes en el régimen monetario argentino desde la reforma realizada en 2012 y marcaría un nuevo capítulo en la organización institucional de la política económica del país.

Fuente: Eco365