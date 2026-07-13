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Senado buscará aprobar proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

El Senado nacional buscará aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada de federico Sturzenegger, antes de ingresar al receso parlamentario.

13 de julio 2026 · 12:28hs
El Senado nacional buscará aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada de federico Sturzenegger

El Senado nacional buscará aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada de federico Sturzenegger, antes de ingresar al receso parlamentario. 

El Senado nacional buscará aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada antes de ingresar al receso parlamentario.

Un día después que Argentina se enfrente a Inglaterra en semifinal (día para el cual no hay nada programado en agenda), el oficialismo y sus aliados en la Cámara alta acordaron citar a sesión el jueves, a partir de las 12 para tratar la iniciativa impulsada por el ministro Federico Sturzenegger.

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En exsenador Edgardo Kueider no irá a prisión. Iara Guinsel fue condenada a un año y 10 meses y tampoco quedará detenida. 

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Además, el temario incluye pliegos diplomáticos y judiciales -hay apuro en La Libertad Avanza por el del camarista Víctor Arturo Pesino- y un proyecto sobre Tucumán y el 9 de julio.

En Diputados

En cuanto a la Cámara de Diputados, la actividad estará centrada en la diplomacia parlamentaria, con reuniones de distintos Grupos Parlamentarios de Amistad los días martes y jueves. En tanto, este martes habrá dos reuniones de comisiones bicamerales que, tal como indica el término, compete a ambas cámaras.

Por un lado, a las 11, en la Sala 6 del Anexo de Diputados, la Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, presidida por el diputado Sebastián Galmarini (Unión por la Patria), convocó al procurador General de la Nación, Eduardo Casal, al secretario de la Procuración y al secretario de Coordinación Institucional. Se considerará el Informe 2025 del Ministerio Público Fiscal.

Por su parte, la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, a cargo del diputado Sebastián Pareja (La Libertad Avanza), fue citada para las 16 en el sexto piso del Anexo del Senado, donde suele reunirse, ya que se trata de encuentros reservados. No obstante, esta vez la reunión fue publicada en la agenda oficial e indica que se tratará el plan de trabajo para 2026 y asuntos ingresados a la comisión.

Grupos Parlamentarios de Amistad

La Cámara de Diputados tiene previstos cinco encuentros de carácter internacional, comenzando el día martes a las 10 con el GPA con Japón, donde se recibirá al embajador de ese país en Argentina, Yoshitaka Hoshino. Será en el Salón Delia Parodi.

En tanto, una hora más tarde y en el mismo salón, hará lo propio el GPA con Paraguay, que tendrá la visita de la embajadora Helena Felip Salazar.

En lo que respecta al jueves, a las 11 será el turno del GPA con el Reino de Marruecos, que recibirá al embajador Fares Yassir; a las 12, el GPA de Chile se reunirá con el embajador Gonzalo Uriarte Herrera; mientras que a las 14, el GPA con Australia contará con la presencia del presidente de la Cámara de Representantes del Parlamento Australiano, Milton Dick. Todos los eventos serán en el Salón Delia Parodi.

Senado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada Federico Sturzenegger
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