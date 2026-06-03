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Bullrich ofreció su renuncia tras la polémica por Michelli, pero Milei la rechazó

Bullrich puso su renuncia como jefa del bloque de LLA en el Senado a disposición tras apoyar el pliego de Verónica Michelli. El Presidente la rechazó.

3 de junio 2026 · 08:25hs
Bullrich ofreció su renuncia tras la polémica por Michelli, pero Milei la rechazó

A partir de la conmoción interna generada por haber comunicado su postura en relación al pliego de María Verónica Michelli, Patricia Bullrich puso a disposición su renuncia como jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado y Javier Milei no la aceptó.

La conversación se dio en buenos términos durante la tarde del lunes y aconteció minutos antes de que Bullrich publicara la nota en X en la que avisó públicamente su postura respecto de Michelli, propuesta como jueza en La Plata y resistida por el Gobierno tras conocerse que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que investiga el caso $LIBRA, entre otros escándalos del gobierno libertario. En el final de ese posteo, Bullrich aclaró que su compromiso con este proyecto "es total", y ratificó que "también lo es con los principios que sostuve toda mi vida".

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Desde el entorno de la senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires dejaron trascender que presentar la renuncia fue "un gesto de bien", en el marco del desencuentro político en torno al pliego judicial en cuestión. Según informaron, la charla siguió con temas de agenda.

Mientras los vocales libertarios se hacían presentes en el Salón Arturo Illia de la Cámara alta para rubricar la conformación de cuatro comisiones, la exministra de Seguridad se encontraba de viaje en la provincia de Mendoza. Pese a los trascendidos, varios integrantes de La Libertad Avanza decían desconocer la posibilidad de que Bullrich dejara la titularidad de la bancada.

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Bullrich confirmó lo sucedido

Al cabo de la jornada y ante la insistencia creciente sobre el rumor de la presentación de su renuncia, la propia Patricia Bullrich confirmó los hechos desde Mendoza, en contacto con la prensa local. Allí aclaró que se trató de “una reunión privada” con el Presidente, por lo que no daría a conocer sus detalles, pero explicó lo sustancial de esa charla. “Por supuesto, toda persona de bien cuando tiene que darle a conocer al Presidente una posición quizá distinta a la que él pueda tener, una persona de bien pone su renuncia a disposición”, explicó la excandidata presidencial. ¿Y qué hizo Milei? “El Presidente siguió la conversación sin darle importancia”, aclaró Bullrich, según consignó el sitio Parlamentario.

Lo cierto es que la decisión de avalar el pliego de Verónica Michelli en contra de lo ordenado por Karina Milei a raíz del vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon generó un cortocircuito interno con aquellos senadores nacionales que prefieren obedecer los pedidos de la secretaria general de Presidencia de la Nación.

Por lo pronto, Patricia Bullrich será parte de la reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles a las 11 junto a los presidentes de bloques aliados en virtud de definir el temario de la sesión ordinaria del próximo jueves 4 de junio. Está confirmado que se van a tratar el Acuerdo de Renegociación con los Holdouts y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

LEER MÁS: El Gobierno vetó el pliego de una candidata a jueza por su parentesco con un periodista que investigó el caso $LIBRA

La gran incógnita es lo que ocurrirá con el pliego de Michelli: no hay una postura definida y a estas horas no es descabellado imaginar que el tema sea postergado para más adelante. Una alta fuente deslizó que evitar tratarlo esta semana haría que el tema se posponga para agosto cuando la situación no esté tan caliente. “Sería una lástima, porque veníamos bien encaminados para aprobar todos los pliegos”, confirmó por la noche un encumbrado senador.

Bullrich Milei
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