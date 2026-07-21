Un relevamiento realizado en Entre Ríos reveló un cambio significativo en el destino que los trabajadores le dan al aguinaldo. Según el estudio "Aguinaldos empeñados", el 55,2% de los encuestados utiliza el sueldo anual complementario para cancelar deudas, mientras que solo una minoría lo destina al ahorro, el consumo, las vacaciones o la compra de bienes.
El 55% de los entrerrianos usa el aguinaldo para pagar deudas, según un relevamiento
Un estudio reveló que el aguinaldo dejó de destinarse al ahorro o las vacaciones y hoy los entrerrianos lo utilizan principalmente para cancelar deudas.
La investigación fue realizada entre el 25 de junio y el 8 de julio sobre una muestra de 403 personas mayores de 18 años de la provincia, en su mayoría residentes de Paraná, mediante encuestas presenciales y virtuales.
De acuerdo con el informe, el aguinaldo dejó de cumplir el rol que tradicionalmente tenía como ingreso extra para vacaciones, ahorro o inversiones. Actualmente, el 21,3% de los consultados lo destina al ahorro o la inversión, el 15,3% al consumo general y apenas el 3,8% a vacaciones o actividades recreativas. Ese mismo porcentaje lo utiliza para la compra de bienes.
El aguinaldo para pagar deudas
El estudio también señala que el 76,1% de los encuestados modificó el destino que le da al aguinaldo respecto de años anteriores. En ese período, el principal uso era financiar vacaciones y actividades recreativas (33,2%), seguido por el ahorro o la inversión (24,2%) y la compra de bienes (20,9%). Solo el 11,8% afirmaba utilizarlo para el pago de deudas.
Otro dato destacado es la diferencia en el acceso al aguinaldo entre los sectores público y privado. Mientras el 89,4% de los trabajadores estatales percibe este beneficio, en el sector privado el porcentaje desciende al 62,3%, lo que implica que uno de cada tres empleados privados no cobra el sueldo anual complementario.
Todo mal
En cuanto a la situación económica, el 65,7% de los consultados aseguró que hoy está peor que hace un año. En tanto, el 21,9% consideró que su situación se mantiene sin cambios y apenas el 12,4% afirmó haber mejorado.
Como conclusión, el informe advierte que el creciente endeudamiento de los trabajadores no solo reduce el poder adquisitivo de las familias, sino que también afecta el consumo y limita la actividad económica.