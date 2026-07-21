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El 55% de los entrerrianos usa el aguinaldo para pagar deudas, según un relevamiento

Un estudio reveló que el aguinaldo dejó de destinarse al ahorro o las vacaciones y hoy los entrerrianos lo utilizan principalmente para cancelar deudas.

21 de julio 2026 · 20:30hs
El 55% de los entrerrianos usa el aguinaldo para pagar deudas

El 55% de los entrerrianos usa el aguinaldo para pagar deudas, según un relevamiento.

Un relevamiento realizado en Entre Ríos reveló un cambio significativo en el destino que los trabajadores le dan al aguinaldo. Según el estudio "Aguinaldos empeñados", el 55,2% de los encuestados utiliza el sueldo anual complementario para cancelar deudas, mientras que solo una minoría lo destina al ahorro, el consumo, las vacaciones o la compra de bienes.

La investigación fue realizada entre el 25 de junio y el 8 de julio sobre una muestra de 403 personas mayores de 18 años de la provincia, en su mayoría residentes de Paraná, mediante encuestas presenciales y virtuales.

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De acuerdo con el informe, el aguinaldo dejó de cumplir el rol que tradicionalmente tenía como ingreso extra para vacaciones, ahorro o inversiones. Actualmente, el 21,3% de los consultados lo destina al ahorro o la inversión, el 15,3% al consumo general y apenas el 3,8% a vacaciones o actividades recreativas. Ese mismo porcentaje lo utiliza para la compra de bienes.

El aguinaldo para pagar deudas

El estudio también señala que el 76,1% de los encuestados modificó el destino que le da al aguinaldo respecto de años anteriores. En ese período, el principal uso era financiar vacaciones y actividades recreativas (33,2%), seguido por el ahorro o la inversión (24,2%) y la compra de bienes (20,9%). Solo el 11,8% afirmaba utilizarlo para el pago de deudas.

Otro dato destacado es la diferencia en el acceso al aguinaldo entre los sectores público y privado. Mientras el 89,4% de los trabajadores estatales percibe este beneficio, en el sector privado el porcentaje desciende al 62,3%, lo que implica que uno de cada tres empleados privados no cobra el sueldo anual complementario.

Todo mal

En cuanto a la situación económica, el 65,7% de los consultados aseguró que hoy está peor que hace un año. En tanto, el 21,9% consideró que su situación se mantiene sin cambios y apenas el 12,4% afirmó haber mejorado.

Como conclusión, el informe advierte que el creciente endeudamiento de los trabajadores no solo reduce el poder adquisitivo de las familias, sino que también afecta el consumo y limita la actividad económica.

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