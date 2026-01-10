Santa Fe: una banda utilizaba menores para entregar cocaína a sus clientes

En distintas ciudades de Santa Fe hubo allanamientos y se detectó que una banda utilizaba menores para entregar cocaína a sus clientes.

Fueron detenidos en las últimas horas 39 integrantes de clanes narco en un operativo especial que incluyó más de 60 allanamientos en los barrios rosarinos de Las Flores y Plata, en la vecina localidad de Villa Gobernador Gálvez y en la ciudad de Santa Fe.

La fiscalía expuso que esos grupos criminales utilizaban menores, entre ellos un chico de 11 años y dos hermanas de 7, en forma activa en la venta de drogas, ya que eran enviados con los compradores para concretar el “pasamanos” de dinero por cocaína.

Sobre los allanamientos en Santa Fe

En esa serie de allanamientos efectuados por la Policía de Investigaciones (PDI) de la Provincia de Santa Fe, no solo fueron detenidos 39 sospechosos, sino que se rescataron a tres niños en situación de vulnerabilidad que eran utilizados para la venta de drogas.

Los domicilios allanados eran investigados por seis fiscales en una causa de homicidio y varios casos de microtráfico y heridas provocadas por balaceras; entre esos casos aparece el de una nena de siete años baleada en el abdomen el 30 de diciembre en el barrio de Empalme Graneros, como consecuencia de haber quedado en el medio de un tiroteo entre bandas.

Los niños hallados en los operativos, hermanas mellizas de siete años en un domicilio y un menor de 11, en otro, fueron puestos a disposición de la Secretaría de Niñez por encontrarse en un entorno vulnerable.

El fiscal de la Unidad de Microtráfico, Franco Carbone explicó: “Es algo frecuente que venimos observando en casos de microtráfico donde el narco se vale de personas en situación de vulnerabilidad y de menores de edad. Usaban a los menores para comerciar estupefacientes haciendo de pasamanos. Tenemos captadas secuencias fílmicas de personal policial que hizo tarea de campo”, expresó.

Por último, Carbone sostuvo que “son chicos y chicas que vienen de familias que se dedican a esa actividad”, mientras que fuentes oficiales señalaron que los padres de los menores “no están detenidos”.

Más datos del hecho

Además de las detenciones realizadas, en las requisas se secuestraron 12 armas de fuego de distintos calibre y municiones, un kilo de cocaína -entre fraccionada y sin fraccionar-, vehículos, gran cantidad de teléfonos celulares, balanzas de precisión y elementos para corte y fraccionamiento de drogas.

El titular de la Fiscalía Regional, Matías Merlo, destacó el “trabajo coordinado con las fuerzas provinciales, con las fuerzas federales, a los fines de que los hechos que van sucediendo poder tener una respuesta más inmediata”.