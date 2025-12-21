Narcomenudeo: cinco allanamiento con resultados positivos en Concordia

En cinco allanamientos simultánesos en Concordia logran secuestrar una importante cantida de drogas en infracción a la Ley de Narcomenudeo

En cinco allanamientos simultánesos en Concordia logran secuestrar una importante cantidad de drogas en infracción a la Ley de Narcomenudeo. Así lo hizo saber la Desde la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Los operativos se llevaron adelante el sábado por la tarde y la noche, en el marco de una investigación por supuesta infracción a la Ley Provincial N° 10.566, bajo directivas del Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del doctor Edwin Ives Bastian, con la intervención de la Fiscalía a cargo del doctor Fabio Zabaleta.

"Las irrupciones, ejecutadas con precisión y eficacia, contaron con la participación articulada de las Divisiones Drogas Peligrosas y Grupos Especiales de las Jefaturas Departamentales de Concordia, Gualeguaychú, Federación, San Salvador y Colón, demostrando una vez más la fortaleza del trabajo conjunto y la respuesta inmediata ante el delito organizado", indica el parte policial.

Resultados positivos

Como resultado del operativo, se logró el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes, destacándose 528 gramos de cocaína en estado compacto, y bochas de cocaína fraccionadas para su comercialización, además de marihuana, una balanza digital, gran cantidad de elementos de fraccionamiento, dinero en efectivo por más de un millón de pesos, teléfonos celulares, dispositivos de videovigilancia, documentación relevante y un camión Mercedes Benz, presuntamente vinculado a la actividad ilícita.

En el marco de las actuaciones fueron identificadas 20 personas, y dos de ellas quedaron detenidas e incomunicadas, a disposición de la Justicia, profundizándose ahora las tareas investigativas para determinar responsabilidades y posibles ramificaciones.